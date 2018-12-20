Санаторий для летучих мышей на зимовку принял три десятка постояльцев

Санаторий для летучих мышей - такой проект первый в нашей стране и успешно функционирует.

На зимовку приняли три десятка постояльцев. Здесь их обследуют, измеряют вес, при необходимости кормят. А на "отдых" отправляют в холодильник. 0 - плюс 5 градусов соответствуют температуре тела зверька. Под контролем специалистов летучие мыши будут всю зиму, а весной их выпустят в природу.

Репортаж Юлии Токарь.

Профессиональный фотограф Елена Табола показывает своего звонкого питомца. Маленькую летучую мышь нашла на лестничной площадке. Зверек охотился на паучков среди зеленых акаций, пальм. Это уже вторая встреча Елены с рукокрылым. В сентябре, когда нашла летучую мышь на балконе, помогла ей улететь, а сейчас, во время минусовых температур, зверек просто погибнет.

В столице открылся первый санаторий для летучих мышей. На зимовку в специальные апартаменты приняли около трех десятков постояльцев.

После медицинского осмотра рукокрылому гостю измеряют вес, при необходимости кормят. А затем отправляют на зимний сон.

Чтобы зимовка была более похожа на зимние условия, зверьков кладут вот в такие искусственные мешочки. И кислород поступает, и уютно. А в холодильнике их даже подвешивают. Для удобства крылатого.

Спальное место предусмотрено в холодильнике неслучайно. Именно в нем 0 - плюс градусов соответствуют температуре тела летучей мыши зимой.