В Ташкенте проходит международная туристическая ярмарка "Туризм на Шелковом пути", а 26 ноября в столице Узбекистана стартует второй Белорусско-узбекский туристический форум. На площадках Беларусь представит уникальные туристические возможности.

В составе делегации представители 25 организаций: от областных органов управления и "Белавиа" до санаториев, Национального парка "Беловежская пуща" и туроператоров.

Впереди переговоры в формате B2B и выход на потенциальные контракты с узбекскими партнерами.

В июле 2026 года в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Минск была подписана дорожная карта туристического сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Лидеры четко обозначили приоритеты. Это культурно-познавательный туризм, семейный отдых, медицинский туризм и санаторно-курортное оздоровление.

Задача форума - расширить структуру взаимного спроса.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму: "Национальное агентство по туризму ставит перед собой задачу диверсифицировать экспорт туристических услуг. Мы внимательно изучаем партнеров из стран Центральной Азии, анализируем их потребительские предпочтения и интересы узбекских туристов. Исходя из практики и реальных запросов, мы сформировали делегацию, опираясь прежде всего на наши конкурентные преимущества. В первую очередь это санаторно-курортный отдых, который вызывает устойчивый интерес у наших друзей. Также востребованы медицинские услуги и другие направления, связанные со структурным туризмом. Всего в состав делегации вошли 42 человека, представляющие 25 организаций. Кроме того, в поездке примут участие туристические информационные центры областей Беларуси".

Узбекистан стабильно входит в первую десятку стран по числу граждан, посещающих Беларусь. Белорусская сторона предлагает узбекским партнерам туристические возможности, которых нет в Центральной Азии из-за особенностей климата и ландшафта.

Речь идет прежде всего о хвойных лесах, мягком климате, развитой сети санаториев и оздоровительных учреждений, а также об экскурсионных программах, опирающихся на богатое историческое наследие.