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Санэпидслужба Беларуси обновила перечень зон отдыха, где запрещено или ограничено купание

Санэпидслужба Беларуси обновила перечень зон отдыха, где запрещено или ограничено купание

Территориальные учреждения госсаннадзора на основании результатов лабораторного контроля внесли местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования предложения по запрещению или ограничению купания на некоторых объектах рекреации. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БелТА.


Купание для детей в Брестской области ограничено на центральном пляже озера Олтушское в деревне Олтуш Малоритского района, в Гомельской - на пляжах "Каскад-1" на ул. П. Бровки со стороны ул. Каменщикова в Гомеле и на водоеме в деревне Александровка Жлобинского района. В Минской области ограничения коснулись пляжной зоны водоема в деревне Саковичи Солигорского района, зон отдыха на реке Случь в районе 11-го городка на ул. Социалистической Слуцка и водохранилища Рудня в деревне Рудня Слуцкого района. В Могилевской области лучше не купаться на пляже на Днепре в деревне Полыковичи Могилевского района.



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