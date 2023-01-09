Пинские мастера изготовили эксклюзивный подарок Президенту Беларуси

В народе говорят: готовь сани летом. И дело тут не только в предусмотрительности - мол, все нужно делать заранее, заблаговременно. По технологии как старины далекой, так и современной древесину, из которой будут выгибаться полозья, заготавливают именно летом, а то и весной. Пинским мастерам необычный заказ на изготовление эксклюзивных саней от председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко поступил в конце ноября. И им пришлось проявить максимум умения, сноровки и находчивости, чтобы справиться с ответственным заданием в срок. Подробно об этом пишетБелТА.

"Все получилось как-то быстро, спонтанно. Сразу все были в некоторой оторопи: с чего начать, как? Когда ставят такую задачу, самое простое - отказаться. Но, думаю, неправильно, еще не попробовав, сказать, что не сможешь. Тем более, у нас есть специалисты, которые имеют колоссальный опыт, знания и компетенции, способные изготовить самые нестандартные изделия", - рассказывает руководитель предприятия Роман Гришковец.

Он ведет нас на экспериментальный участок мебельного производства, где трудятся резчики-столяры, шаблонщики Виктор Коханович и Олег Чирва. Раньше таких специалистов называли краснодеревщиками, они считались элитой в своей профессии. Да и сейчас занимают верхнюю строчку в иерархии деревообрабатывающих профессий.

"Эти люди занимаются созданием, изготовлением чего-то нового. Потом по их шаблонам работают на общем потоке. Все разработки новой мебели в первую очередь к ним попадают. Даже не к конструкторам, не к технологам. Они создают аналог, прототип изделия, а уже дальше в работу включаются остальные", - знакомит с тонкостями мебельного производства директор.

"Нам предложили подумать и сказать, сможем это сделать или нет. Долго не думали - пару дней. Сейчас в интернете можно многое почерпнуть, у людей спросить. У нас много знакомых среди хороших специалистов в городе. С ними посоветовались. Было интересно попробовать. Тем более потом привезли аналог, нам стало намного проще", - говорит изготовитель шаблонов 6-го разряда Олег Чирва.

Сани, которые пинские мастера взяли за образец, сейчас стоят в демонстрационном зале предприятия. Их нашли у одного собирателя старины под Минском. Судя по ковке и другим элементам, они были изготовлены в конце XIX - начале XX века.

"Нашли у себя ясень на работе, спиливали его на тонкие ламели - пластины толщиной в 5 мм, выгибали, мочили и сушили промышленным феном, а затем клеили. Для этого скупили все струбцины, которые были в гипермаркетах города. И так, элемент за элементом, делали изогнутые части, сращивали их, укрепляли, чтобы не получилось так, что конь поехал, а сани остались", - продолжает Роман Гришковец.

Работа была кропотливой: надо было учесть все тонкости, предусмотреть нюансы, соблюсти размеры. Кое-что приходилось и переделывать. Постепенно вырисовывался каркас саней. Затем перешли к элементам декора (их уже делали из ствольной части березы с красивой текстурой) и отделке конструкции.

"Трудности возникали, но непреодолимых не было", - вспоминает Олег Чирва. "На каждом этапе были какие-то моменты непредвиденные. Но мы с Олегом находили решение. А поскольку были ограничены во времени, приходилось и по выходным посидеть, и после работы задержаться. Работа интересная была, творческая", - добавляет изготовитель шаблонов 5-го разряда Виктор Коханович.

Важным моментом стало сведение оглобель. Это были единственные элементы, которые не сделали на фабрике, а взяли готовыми у сельского коллекционера. "Тем более повозка у нас получилось на 12 см шире оригинальной - мы специально добавили объема, пространства. Хлопцев поставили, они запряглись, чтобы посмотреть, как сводится. До последнего момента были переживания. Но в итоге все получилось", - отметил Роман Гришковец.

В целом на выполнение заказа ушло около трех недель. Когда все было готово, на отделанном белой кожей сидении закрепили табличку "Берестейские сани". Эта своеобразная вишенка на торте отсылает к традиции, зародившейся прошлой зимой в Брестской области. Именно такое название получил новый фестиваль-ярмарка, который в январе прошлого года впервые прошел в Бресте, а уже в следующие выходные, с 13 по 15 января, его будут принимать Барановичи. Собственно, по аналогии с фестивалем и родилась у брестского губернатора идея с необычным новогодним подарком главе государства.

Сами мастера обкатать сани не успели - к тому времени как раз растаял снег. Зато в действии их увидела вся страна в предновогоднем сюжете на белорусском ТВ.