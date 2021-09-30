Санитарно-эпидемиологической службе Беларуси - 95 лет

Санитарно-эпидемиологическая служба уже почти век на страже здоровья. За эти годы пройдено множество этапов в развитии, но задача прежняя - эпидемиологическое благополучие населения.

Несмотря на то, что белорусские специалисты столкнулись с новым для нас заболеванием, служба смогла быстро мобилизовать все силы для борьбы с COVID-19.

Чем сегодня занимается эта структура? Продолжит Юлия Хмель.

Тогда, почти век назад, санитарно-эпидемиологические учреждения как раз и создавались для борьбы с инфекционными заболеваниями. В послевоенные годы, когда свирепствовали тиф, дифтерия, малярия, созданы первые в республике вакцины. А уже к 1957 году удалось привить более 87 % против дифтерии и практически все население против оспы. Что снизило заболеваемость в разы, а некоторые инфекции и вовсе искоренило. Это стоит взять на заметку и в наши дни.

Когда мы говорим про вакцинацию COVID и говорим про тот коллективный иммунитет, который может сформироваться среди населения, мы говорим о цифре не менее 60 % всего населения города. Учитывая, что наше государство бесплатно помогает людям вакцинироваться, ведь сейчас это самое мощное и наиболее эффективное оружие для профилактики распространения этого страшного заболевания во всем мире. Светлана Ермак, главврач Минского городского центра гигиены и эпидем6иологии





Также для борьбы с COVID-19 задействован городской центр дезинфекции и стерилизации. Сегодня здесь проводят санитарную обработку машин скорой помощи, которые перевозят больных коронавирусом в стационары. Помимо столичного транспорта, сюда приезжают в том числе из Минского района.













По приезду транспорта (машин медицинской скорой помощи) проводится обработка сверху и средств индивидуальной защиты - комбинезоны или противоэпидемические костюмы. В последующем бригады скорой медпомощи и водители проходят санитарную обработку внутри. Условия для этого есть. Средства индивидуальной защиты после обработки подлежат камерной дезинфекции с последующим уничтожением, сжиганием. Обработка самих машин проводится внутри салона, где находился пациент. Регина Завадская, заведующая центром дезинфекции и стерилизации Минского городского центра гигиены и эпидемиологии





Впрочем, все внимание не только инфекционным заболеваниям. У коллектива санэпидслужбы широкий спектр работы. Специалисты следят за качеством продуктов питания, начиная от детских садов, школ до прилавков магазинов. Кроме этого, проверяют безопасность питьевой воды. Также на контроле атмосферный воздух в городе и даже условия труда рабочих.













"Исследование по определению условий труда работающих на предприятиях проходят с выездом наших специалистов на место. На месте наши специалисты проводят проверку условий труда. Инфракрасное излучение, освещенность, шум, температура воздуха, влажность воздуха - все те параметры, которые необходимы для качественной работы сотрудников и обеспечения здоровья. Елена Филькер, заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Минского городского центра гигиены и эпидемиологии