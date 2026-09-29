Санкт-Петербург стал площадкой проведения медиафорума "Диалог культур"

Санкт-Петербург принимает международный медиафорум "Диалог культур". На три дня в город на Неве собрались делегации из десятка стран, в том числе из Беларуси. Главная аудитория - молодые журналисты, будущие профи киноискусства, фотографы. Экспертный совет - практикующие специалисты из Испании, Швейцарии, Турции и Сербии. 29 сентября с 10:00 пространство Эрмитажа стало площадкой для обмена опытом и культурными взглядами.

Кирилл Скобликов, студент Санкт-Петербургского института кино и телевидения:

"Я учусь на документальной режиссуре, второй курс, мастерская Беспалова. Подобные мастер-классы действительно полезны: они помогают найти самостоятельную мотивацию в окружении большого количества творческих людей".

В афише форума - серия комбинированных мастер-классов. В частности, первый прошел в формате медиаурока от швейцарского режиссера.