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Санкт-Петербург расширяет закупки нашей коммунальной техники
Санкт-Петербург расширяет закупки нашей коммунальной техники, именно Беларусь - стратегический партнер города на Неве в реализации реформы в этой сфере. Администрация российского региона заинтересована в единой линейке коммунальной техники. На кону взаимовыгодное сотрудничество с "Беларусь-МТЗ, "Амкодор", город планирует закупку более полутысячи тракторов МТЗ и около 400 маневренных тракторов. Чем продиктован столь активный интерес к белорусской технике, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эксклюзивном интервью нашему телеканалу.
Самое важное, что есть малая коммунальная техника, что для нас важно, потому что у нас центральные районы города имеют дворы колодцев. Туда нужно заехать через арку, большой техникой не въедешь. Есть малая техника. И есть электрическая хорошая техника, которую поставляют и разрабатывают наши белорусские товарищи. Трамваи, вагоны метро, мусоровозы. Это для нас важно и интересно.
О перспективах совместного производства и проведении транспортной реформы - в тесном сотрудничестве с Минском. О глобальных планах на предстоящем Форуме регионов Беларуси и России" смотрите в проекте "Успеть до полуночи" и на YouTube-канале "Беларусь 1".