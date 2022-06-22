Санкт-Петербург расширяет закупки нашей коммунальной техники

Самое важное, что есть малая коммунальная техника, что для нас важно, потому что у нас центральные районы города имеют дворы колодцев. Туда нужно заехать через арку, большой техникой не въедешь. Есть малая техника. И есть электрическая хорошая техника, которую поставляют и разрабатывают наши белорусские товарищи. Трамваи, вагоны метро, мусоровозы. Это для нас важно и интересно.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия)