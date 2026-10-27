Санкции против России: эксперт Давыденко рассказал, чего ждать от победившей в Сербии оппозиции

Оппозиционный "Студенческий список" выиграл внеочередные парламентские выборы в Сербии. Экс-президент Александр Вучич признал поражение своей партии и коалиции "Объединенная Сербия" на парламентских выборах, заявив, что победу одержал "Студенческий список".

Лидер молодежного движения "Искра" белорусской партии "Белая Русь" Ярослав Давыденко в студии "Первого информационного" рассказал, введет ли новая власть санкции против России.

"К власти пришли ребята, которые до этого не были представлены во власти. Поэтому их дальнейшее решение спрогнозировать очень сложно", - отметил эксперт.

По словам Давыденко, они должны будут балансировать между националистически настроенными элитами, между традиционно пророссийскими ценностями и интересами населения и, конечно, между той частью общества, которая ориентирована на западные ценности и западные примеры ведения политики.

"Введение санкций можно предположить, но никакой явной конфронтации с Москвой предполагать тоже не стоит, потому что этому правительству и этой партии нужно будет поддерживать себя и сохранять интерес у электората", - сказал Давыденко.

Также он добавил, что до сих пор нет никакой ясности: как себя будет вести эта партия, какие приоритеты они определят. "Большая часть населения сохраняет свою пророссийскую ориентацию. Именно поэтому они четко и не говорят, будут ли вводить какие-то санкции или не будут, четкости никакой нет", - подчеркнул эксперт. Но через год, через полтора, считает он, ситуация может измениться, когда "Студенческому списку" нужно будет легитимировать себя в глазах Запада. И вполне возможно, они могут ввести какие-то санкции.