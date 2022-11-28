"Санкции для народа из Армении" смотрите 1 декабря на "Беларусь 1"

13 тысяч белорусских туристов посетили с начала года Армению. В доковидные времена было на треть меньше. Изучить детальнее эту страну подталкивает ситуация с туристическими препонами в других регионах. Государство с богатейшей историей. Розовый город на камнях - Ереван, отдых на озере Севан и лечение на бальнеологических курортах. А еще загадочные памятники Урарту, национальная кухня, драгоценные ковры и витиеватые тосты.

Сколько стоит арендное жилье в Армении? По чем продукты и что с зарплатами? Чем, кроме туризма, живет страна и сказываются ли на ней санкции, вводимые против Беларуси и России? Специальный выпуск проекта "Санкции для народа из Армении" смотрите в этот четверг после "Панорамы" на "Беларусь 1".