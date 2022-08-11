"Санкции для народа" - откровения предпринимателей, которые стали жертвами западных ограничений

"Санкции для народа" - вторую серию проекта готовят к эфиру журналисты Агентства теленовостей. 11 августапосле "Панорамы" откровения индивидуальных предпринимателей, которые стали жертвами западных ограничений.



Как потеряли бизнес, смогли ли переформатировать производства и что сказали бы в глаза тем, кто инициировал санкции? Что при этом потеряли немецкие ткачихи? Есть ли замена зарубежному кинематографу? И от чего во время съемок плакал один из респондентов? Журналисты не дают оценок, а лишь позволяют высказаться тем, кто столкнулся с санкционными запретами.