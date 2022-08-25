"Санкции для народа" - жизнь в Германии стала невыносима

Девять лет назад немцы положительно относились к русским и русскоговорящим, отзывались как о добропорядочных и трудолюбивых. В 2022 году ситуация в корне изменилась.

Началась реальная психиатрия, живешь, как в дурдоме. Ничего не понимают, все как зомбированные, по-русски лучше не разговаривать, особенно в общественных местах. С флагами понятно: идешь не как по Дюссельдорфу, а по центру Киева. Сразу, как Шольц пришел к власти, все стало меняться.

До этого у них было наоборот, и отношение к нашему Президенту Лукашенко - супер, белорусы - молодцы, а сейчас в корне поменялось.