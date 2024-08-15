Санкции Литвы в отношении простых граждан вступают в силу в полном объеме

До закрытия Литвой границы для автомобилей на белорусских номерах остается уже менее 3 часов. Сейчас у пунктов пропуска выстроились большие очереди. При этом литовские пограничники работают в своем привычном режиме - расслаблено, не торопясь. Совершенно очевидно, что многие из водителей и пассажиров не успеют попасть в сопредельную страну.

Санкции Литвы в отношении простых граждан с полуночи вступают в силу в полном объеме. Литва запрещает въезд на свою территорию всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси. Такое решение было озвучено и принято частично к действию еще в июле. Только до сегодняшнего времени было исключение: литовцы пускали к себе легковые автомобили белорусской регистрации, если ими управлял собственник, имеющий действующую литовскую визу или вид на жительство. Есть и еще одна установка от литовской стороны: белорусские автомобили, которые сейчас находятся в Литве, до 18 января 2025 года обязаны покинуть эту территорию. Сейчас в очереди на выезд в Литву 190 легковых автомобилей, которые литовские контролирующие органы не торопятся принимать.