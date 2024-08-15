3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Санкции Литвы в отношении простых граждан вступают в силу в полном объеме
До закрытия Литвой границы для автомобилей на белорусских номерах остается уже менее 3 часов. Сейчас у пунктов пропуска выстроились большие очереди. При этом литовские пограничники работают в своем привычном режиме - расслаблено, не торопясь. Совершенно очевидно, что многие из водителей и пассажиров не успеют попасть в сопредельную страну.
Для кого-то это сорванная поездка, испорченный отпуск или задержка по работе. Ситуацию на границе нам прокомментировали в Таможенном комитете.
Санкции Литвы в отношении простых граждан с полуночи вступают в силу в полном объеме. Литва запрещает въезд на свою территорию всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси. Такое решение было озвучено и принято частично к действию еще в июле. Только до сегодняшнего времени было исключение: литовцы пускали к себе легковые автомобили белорусской регистрации, если ими управлял собственник, имеющий действующую литовскую визу или вид на жительство. Есть и еще одна установка от литовской стороны: белорусские автомобили, которые сейчас находятся в Литве, до 18 января 2025 года обязаны покинуть эту территорию. Сейчас в очереди на выезд в Литву 190 легковых автомобилей, которые литовские контролирующие органы не торопятся принимать.
Президент
Все
Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за новый бассейн в Минске
Александр Лукашенко назвал Дональда Трампа победившим Президентом США
Лукашенко прибыл на церемонию открытия в Минске бассейна международного стандарта
Лукашенко примет участие в церемонии открытия в Минске бассейна международного стандарта
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов