Конфедерация предпринимательства выстраивает конструктивный диалог бизнеса, власти и гражданского общества

Сегодня конфигурация наряду с расширением географии сотрудничества планирует международные выезды: Венгрия, Иран, Соединенные Штаты Америки. У нас в ближайшее время приглашение из двух штатов. Безусловно, мы будем участвовать в миротворческой деятельности. Это огромный успех. Это самый авторитетный масштабный союз - Конфедерация предпринимательства, которая выстраивает конструктивный диалог бизнеса, власти и гражданского общества.

Андрей Копыток, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства