ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Конфедерация предпринимательства выстраивает конструктивный диалог бизнеса, власти и гражданского общества

По всей стране проводятся контактно-кооперационные биржи,где госпредприятия и частные производители могут договориться о поставках комплектующих, которые раньше поставлялись из западных стран. И это хороший задел для нового этапа государственно-частного партнерства. Об этом говорили сегодня на праздновании 15-летнего юбилея Республиканской конфедерации предпринимательства.

Сегодня конфигурация наряду с расширением географии сотрудничества планирует международные выезды: Венгрия, Иран, Соединенные Штаты Америки. У нас в ближайшее время приглашение из двух штатов. Безусловно, мы будем участвовать в миротворческой деятельности. Это огромный успех. Это самый авторитетный масштабный союз - Конфедерация предпринимательства, которая выстраивает конструктивный диалог бизнеса, власти и гражданского общества.
Андрей Копыток, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства

Конфедерация насчитывает сотни членов по всей стране. Ключевое мероприятие союза - Неделя белорусского предпринимательства. Ее проводят ежегодно - весной.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все