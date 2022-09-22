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Конфедерация предпринимательства выстраивает конструктивный диалог бизнеса, власти и гражданского общества
По всей стране проводятся контактно-кооперационные биржи,где госпредприятия и частные производители могут договориться о поставках комплектующих, которые раньше поставлялись из западных стран. И это хороший задел для нового этапа государственно-частного партнерства. Об этом говорили сегодня на праздновании 15-летнего юбилея Республиканской конфедерации предпринимательства.
Сегодня конфигурация наряду с расширением географии сотрудничества планирует международные выезды: Венгрия, Иран, Соединенные Штаты Америки. У нас в ближайшее время приглашение из двух штатов. Безусловно, мы будем участвовать в миротворческой деятельности. Это огромный успех. Это самый авторитетный масштабный союз - Конфедерация предпринимательства, которая выстраивает конструктивный диалог бизнеса, власти и гражданского общества.
Конфедерация насчитывает сотни членов по всей стране. Ключевое мероприятие союза - Неделя белорусского предпринимательства. Ее проводят ежегодно - весной.
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