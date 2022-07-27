Медалью "За отвагу" награжден Алексей Островский из Полоцка

Рискуя собственной жизнью, в одиночку обезвредил взрывоопасную находку. Этот поступок не мог остаться без внимания на самом высоком уровне. Сапер из Полоцка Алексей Островский награжден медалью "За отвагу". Соответствующий указ подписал глава государства. Зимой этого года командир саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530 внутренних войск МВД отвел коллег на безопасное расстояние и сделал все возможное, чтобы найденные в лесу под Полоцком снаряды не сработали. Подробности у Виктории Радевич.



Алексей Островский (командир саперно-пиротехнической группы) рассказывает, что радиус разлета осколков был до километра и поэтому при таком количестве боеприпасов могли пострадать люди.О трагически событиях первого месяца зимы 2022 года, которые случились в Полоцком районе, командир саперно-пиротехнической группы Алексей Островский вспоминает со свойственными ему спокойствием и выдержкой. Тогда, проявив самообладание, он взял под контроль спецоперацию по ликвидации обнаруженных снарядов, которая длилась два дня.





Опасная находка на месте бывшего полигона

13 января от милиции поступило сообщение: на месте бывшего полигона в лесу недалеко от деревни Дретунь при незаконной перевозке в машине боеприпасов сдетонировал снаряд. Один человек погиб. Помимо взорвавшегося боеприпаса, в Chevrolet лежали еще 7 артиллерийских снарядов калибра 125 мм. А это около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. На место ЧП выехали саперы войсковой части 5530 внутренних войск.

Произойти непоправимое могло в любую минуту. Действовать не спеша, шаг за шагом, быть уверенным в своих действиях - это помогло капитану взять руководство над операцией и грамотно продумать дальнейшие действия.

Алексей Островский, командир саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530 ВВ МВД Беларуси:

Подобный опыт у Алексея первый. Хотя за время службы (а стаж работы сапером - 8 лет, в целом во внутренних войсках он и того больше) с 2007 года сталкиваться приходилось со многим. На счету капитана уже 18 тысяч обезвреженных опасных находок. И это, признается, еще не предел.

В учебных классах и в поле Алексей часто делится опытом на занятиях с молодыми бойцами. А сегодня здесь, на учебном полигоне под Полоцком, он сам свои навыки отрабатывает. Подобные тренировки проходят раз в месяц. Ведь, как говорят про профессию саперов, в ней ошибаются только однажды. А потому совершенствование навыков жизненно важно.

В тот январский день капитану Островскому пришлось сделать 6 подходов к полному снарядов авто и столько же взрывов для полного их уничтожения. Обязательно экипировка, вес которой - более 40 килограммов. Надеть на себя такой костюм самостоятельно нереально. Согласно нормативу, его помогают надевать минимум 2 человека. И в такой экипировке Алексей проработал более пяти часов.

На вопрос часто ли приходится использовать такой костюм, Алексей отвечает:

"

Частенько, хотелось бы пореже. Надевается он в основном, когда работаешь со взрывным устройством, конструкцию которого ты не знаешь, какие действия с ним проводились".





Михаил Михеев, временно исполняющий обязанности командира войсковой части 5530 ВВ МВД Беларуси:

Сомнений в том, что Алексей сделает все правильно, несмотря на оправданное волнение, у его супруги Татьяны не было. К слову, она работает фельдшером в той же военной части, где они и познакомились.

Татьяна Островская, фельдшер медпункта войсковой части 5530 ВВ МВД Беларуси: