Саперы: Мины в Алешках лежали чуть ли не через метр

Когда город отрезан от мира, у него остается два пути: стать легендой или стать братской могилой. Алешки балансировали на этой грани.

Алешки до войны - обычный городской округ на левом берегу Днепра, напротив Херсона. Население составляет 20-24 тыс. жителей. Сейчас, по разным оценкам, осталось от тысячи до двух. Большинство - это пожилые, маломобильные люди и те, кому просто некуда и не на чем было уехать. Город оказался в кольце: Антоновский мост давно разрушен, подъездные пути регулярно дистанционно минировались, гуманитарные колонны либо не доходили, либо подрывались.

Поставки продуктов фактически прекратились к концу мая

Последние магазины закрылись еще зимой. Поставки продуктов фактически прекратились к концу мая. Люди ходили пешком десятки километров в соседние населенные пункты - и это уже было хождением по минному полю. Дороги заминированы дистанционно с помощью беспилотников. 300 обезвреженных взрывоопасных предметов за 7 дней.

Саперы потом говорили: мины лежали чуть ли не через метр. "Лепестки", ПТМ, самодельные ловушки под кустами. За год сотни минно-взрывных ранений среди гражданских. Нет ни электричества, ни газа. Вода - из колонок во дворах, если повезет. Жители, оставшиеся без продуктов, варили суп из сорняков. Похоронить умерших иногда просто невозможно: дороги перекрыты и риски слишком высоки.

Лекарства - дефицит, особенно инсулин

Главврач местной больницы говорит прямо: "Нет лекарств, нет питания, некоторые службы абсолютно отсутствуют, например анестезия. Всего до десяти врачей осталось". Город превратился в место, где смерть стала рутиной, а жизнь - ежедневным расчетом "дотянем или нет".

27 октября в 04:00 по Москве на херсонском направлении ввели режим тишины. Россия и Украина при посредничестве американской стороны (Мелания Трамп сыграла свою роль координатора) договорились: несколько дней - только гуманитарка. Разминирование маршрутов, доставка продуктов и медикаментов, добровольная эвакуация. Особый режим действует до вечера 1 ноября.

Беларусь, конечно же, присоединилась к гуманитарной миссии. И стала первой отправной точкой этого процесса. Из аэропорта Гомеля вылетел борт с представителями российской и украинской делегаций. Минск выступил гарантом, обеспечил полное сопровождение, безопасность и транспорт.

В Алешках на несколько дней победил здравый смысл

Алешки - зеркало. В нем видно, как война превращает обычный город в западню и как хрупкая договоренность может на несколько дней вернуть людям право на жизнь. В Алешках на несколько дней победила не одна из сторон, а здравый смысл. Люди получили шанс.



Беларусь этот шанс поддержала делом. И если из этого когда-нибудь вырастет что-то большее - движение к реальному урегулированию, - то началось оно именно здесь. С колонны, которая выдвинулась не стрелять, а спасать. И события вокруг возможных мирных переговоров говорят, что, возможно, договориться в ближайшее время все-таки удастся.