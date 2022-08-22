Саперы обезвредили авиабомбу в Брестском районе

До сих пор белорусские военные находят несдетанированные боеприпасы 40-х годов. Так, в Брестском районе военные саперы обезвредили авиационную бомбу. Об опасной находке в милицию сообщил замдиректора агропредприятия. Во время работ в поле, вблизи деревни Селяхи, работники нашли боеприпас, предположительно времен Великой Отечественной войны. На место незамедлительно выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа, территорию оперативно перекрыли, опасную находку уничтожили на месте.