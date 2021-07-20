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Саперы очищают местность от взрывоопасных предметов вблизи деревни Крулевщина в Докшицком районе
Эхо войны и очистка местности от взрывоопасных предметов. Специалисты противоминного центра трудятся вблизи деревни Крулевщина в Докшицком районе. Ежедневно саперы находят до двухсот неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Обнаруженные находки инженерные подразделения уничтожают на месте. Очистка местности продлится до ноября.
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