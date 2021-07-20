ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Саперы очищают местность от взрывоопасных предметов вблизи деревни Крулевщина в Докшицком районе

Эхо войны и очистка местности от взрывоопасных предметов. Специалисты противоминного центра трудятся вблизи деревни Крулевщина в Докшицком районе. Ежедневно саперы находят до двухсот неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Обнаруженные находки инженерные подразделения уничтожают на месте. Очистка местности продлится до ноября.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все