Саперы очищают местность от взрывоопасных предметов вблизи деревни Крулевщина в Докшицком районе

Эхо войны и очистка местности от взрывоопасных предметов. Специалисты противоминного центра трудятся вблизи деревни Крулевщина в Докшицком районе. Ежедневно саперы находят до двухсот неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Обнаруженные находки инженерные подразделения уничтожают на месте. Очистка местности продлится до ноября.



