Сатанистские мотивы, небинарная личность в юбке, имитация мужеложства в общественном туалете: "Евровидение" - парад фриков

"Евровидение" как парад фриков не новость последние лет 20. Сегодня на этой сцене демонстрируют садомазоатрибутику, поведение на грани - мужики в стрингах, откровенно непристойное вещи. Об этом шла речь в проекте АТН "Тренды".

Неприятно удивила Британия с номером, который за глаза окрестили имитацией мужеложства в общественном туалете. Приятно удивила реакция зрителей, присудивших ноль этому исполнителю. Однако это капля меда в большой бочке дегтя. Хватало и других подобных номеров.

В этом году к уже привычной теме нетрадиционных ценностей добавились оккультные мотивы. Они присутствовали в очень многих номерах, однако больше других отличилась певица из Ирландии, называющая себя ведьмой и небинарной личностью одновременно. Ее выступление было самым настоящим сатанинским ритуалом. Символ дьявола - пентаграмма, вызывание демона.

Интересно и то, что ирландская участница заняла 6 место - по голосованию зрителей, 6 место - по голосованию жюри и 6 место - в общем рейтинге. То есть собрала три шестерки. Осталось только провести жертвоприношение в прямом эфире, и можно переименовать конкурс в "Бесовидение" или "Сатановидение".

Победителем стал парень из Швейцарии, тоже, оказывается, небинарная личность - в юбке и розовом полушубке. Раньше он был вполне обычным парнем. Но конкурсы это не помогало выигрывать. То ли дело теперь. Парень умудрился даже разбить хрустальный микрофон - главный трофей "Евровидения".