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Савиных: БРИКС и ШОС - это попытка остановить движение мира в направлении инклюзивного капитализма
БРИКС и ШОС - это попытка остановить движение мира в направлении инклюзивного капитализма. Об этом в программе "Актуальный микрофон" заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.
По словам парламентария, инклюзивныйкапитализм - это самая актуальная и самая большая угроза. "Большинство населения мира, а это2/3 населения планеты - это все страны глобального Юга (как сейчас называют развивающийся страны), включая наш регион (страны Северной Евразии), против инклюзивного капитализма. А это значит, что движение в этом направлении нужно остановить. Для этого используются БРИКС и ШОС как инструменты трансформации глобального мира в сторону многополярного или макрорегионального, для того чтобы просто сделать это процесс более предсказуемым и менее кровавым", - пояснил депутат.
Архитекторы инклюзивного капитализма понимают, что внедрить эту систему просто так не получится. Потому что большинство от этой системы проигрывает. Выигрывают только буквально единицы, полпроцента. Это значит, что эту систему нужно навязать силой.Даже имея большие финансовые ресурсы, сделать это не просто. Значит, нужно погрузить мир в хаос, в различные локальные конфликты, в ситуацию экономических бедствий, возможно, даже голода. И тогда как спасение предложить вот эту новую систему стабилизации.
Парламентарий отметил, что эти попытки уже видны по всему миру. "Увеличивается число локальных конфликтов. С зерновой сделкой, без зерновой сделки, но создаются условия для возникновения нехватки продовольствия в отдельных регионах мира. Санкционная экономическая война бушует уже по всему миру и затрагивает Китай сейчас не в меньшей степени, чем Россию. Это говорит о том, что напряжение будет подогреваться по всем направлениям и дальше. И поэтому в этой ситуации крайне важно найти союзников и обеспечить какие-то предсказуемые и понятные принципы перехода. По сути, защитить себя".
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