Савиных: БРИКС и ШОС - это попытка остановить движение мира в направлении инклюзивного капитализма

Архитекторы инклюзивного капитализма понимают, что внедрить эту систему просто так не получится. Потому что большинство от этой системы проигрывает. Выигрывают только буквально единицы, полпроцента. Это значит, что эту систему нужно навязать силой.Даже имея большие финансовые ресурсы, сделать это не просто. Значит, нужно погрузить мир в хаос, в различные локальные конфликты, в ситуацию экономических бедствий, возможно, даже голода. И тогда как спасение предложить вот эту новую систему стабилизации.

Андрей Савиных