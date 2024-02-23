В условиях непрекращающегося давления белорусы вынуждены выстраивать защиту по всем фронтам: военным, информационным, политическим. Экономические санкции стран ЕС грубо нарушают не только права Беларуси, но и создают предпосылки к дестабилизации мирового рынка продовольствия и продовольственной безопасности многих развивающихся стран. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, выступая на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

Как заявил глава нашей делегации, экономические санкции стран ЕС нарушают свободу торговли и инвестиций в отношении Беларуси и незаконны с точки зрения международного права и Устава ООН. Как отметил дипломат, полный запрет на транзит калийных удобрений через порты ЕС в Балтийском море уже спровоцировали рост мировых цен на удобрения, сокращение их потребления, снижение урожайности в ряде развивающихся стран.