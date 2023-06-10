Почему "Большая семерка" решает судьбу Украины и какой вес G7 в современном мире, в программе "Актуальный микрофон" рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

40 лет назад G7 был экономическим, политическим, военным блоком, который весил как минимум 60 % мирового ВВП. Сегодня его доля ВВП всего лишь 31 %, говорит парламентарий. "Они уже 1 % уступает такому объединению, как БРИКС, но при этом они считают, что имеют право по-прежнему, как это было и 40 лет назад, диктовать свои условия всему остальному миру, - отметил политик. - Причем они прекрасно понимают, что эти условия несправедливые, эти условия вызывают отторжение, и тем не менее продолжают делать это".

По мнению депутата, элиты стран G7 просто не в состоянии выработать какую-то конструктивную стратегию на будущее, они находятся в глубоком кризисе. "Я смотрел уже документы, которые приняли эти государства, там очень много логических противоречий. Настолько много, что начинают приходить в голову мысли о том, что западные элиты серьезно деградировали за последние десятилетия, они не в состоянии справляться с теми вызовами, которые существуют. И мне кажется, что саммит G7 очень хорошо отражает эти внутренние противоречия. Есть такое выражение: "G7 - это торговец, который едет с ярмарки несолоно хлебавши". Не на ярмарку. История для них сейчас находится в очень негативном тренде,в качестве лидирующего блокаони уходят из истории. Это реальность, которую им трудно принять, но которую объективно видит уже весь оставшийся мир".

Конфликт, который мы имеем на территории Украины, это не конфликт России и Украины, это реальный конфликт между национальным государством Россия и кластером транснациональных корпораций из стран G7. В этом суть. Поэтому они как участники этого конфликта и пытаются выработать свои переговорные позиции, согласовать свое мнение для того, чтобы оказывать давление на своего противника. Это очень четко показывает, в чем суть этого конфликта. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси