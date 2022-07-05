Савиных: Государства Центральной Азии являются мишенью Запада

Очередная попытка дестабилизации. Вслед за Казахстаном через полгода Узбекистан. Протесты охватили Каракалпакстан. Во время беспорядков 18 человек погибли, еще 243 пострадали, свыше 500 задержаны. Страны Запада продолжают сеять хаос на постсоветском пространстве. Кто будет следующим после Казахстана, еще сразу после январских событий говорил наш Президент, но не услышали и даже обиделись. Финансово-промышленные элиты Запада, которые сейчас теряют свое привилегированное положение, делают все, чтобы максимально сохранить контроль над ресурсами и свои командные высоты, а поэтому они готовы поступиться интересами любых стран.