Интересам Украины отвечает наиболее быстрое завершение военной операции на условиях России и выход на договоренности между Россией и коллективным Западом об определенных условиях мирного сосуществования, мирного перехода к многополярному миру, о котором сегодня говорят все больше и больше. Об этом в программе "Скажинемолчи" рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

В эфире программы парламентарий прокомментировал публикацию Foreign Аffairs о том, что Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров, Киев подпишет невыгодное ему соглашение в связи с нежеланием Запада поддержать конфликт.

По словам Андрея Савиных, в сообщении делается попытка навязать переговорный процесс, используя психологический прием "выбор без выбора". Там подспудно скрыто сразу несколько манипуляций, сказал парламентарий и предложил разобрать сообщение по частям. "Соглашение на выгодных для Украины условия. Что значит выгодные условия для Украины? По большому счету позиция России озвучена. Победа России может означать максимально выгодные условия для сохранения украинской государственности и в целом Украины как территории, как народа. Но проблема в том, что если это происходит, то Россия не будет договариваться с Зеленским, - отметил он. - Второй вопрос: почему предлагается правительство Зеленского? Делается допущение, что оно сохранится. Это крайне сложный вопрос, будет ли это в действительности. Третий момент, в этой фразе правительство Зеленского подается как самостоятельный субъект международных отношений, но мы все прекрасно знаем, что оно не субъект, а инструмент".

Что качается офиса Зеленского, то у них только один интерес - это распил той западной помощи, которая все еще поступает в Украину, считает парламентарий. Как только этот процесс будет закончен, по его словам, они просто сбегут из страны.

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Разрешение проблемы в Украине, по мнению депутата, это переговоры России со странами коллективного Запада об определенных условиях возвращения мирной ситуации.

Фраза, опубликованная Foreign Аffairs, целиком сконструирована для того, чтобы увести в сторону и навязать обществу, отдельным экспертам ментальную картину, которая не соответствует интересам России и не соответствует реальности, уверен Андрей Савиных. "Если так подавать это сообщение, тогда стратегия становится более-менее понятной, но я соглашусь, что здесь действительно содержится рациональная оценка, что все эти процессы будут завершены до конца текущего года. Это очень вероятный сценарий, - отметил политик. - С точки зрения военных, с точки зрения ситуации на поле боя Россия может завершить операцию гораздо быстрее, чем конец этого года. Другой вопрос, что урегулирование включает не только военный аспект, но еще и гуманитарный, экономический, а главное - геополитический. И вот этот геополитический аспект тормозит умиротворение и разрешение этой проблемы", - резюмировал политик.