Савиных: Китай сейчас планомерно пытаются втянуть в вооруженный конфликт вокруг Тайваня

Мы живем в очень сложное конфликтное время. Китай сейчас системно, планомерно пытаются втянуть в вооруженный конфликт вокруг Тайваня. Китаю это не нужно, но усилия предпринимаются действительно титанические. Об этом в программе "Скажинемолчи" рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

Парламентарий отметил: "Мы должны помнить, одно дело - армия мирного времени, одно дело - генералы мирного времени, совершенно другое - эффективные слаженные действия Вооруженных сил в момент непосредственно боевого столкновения. Ситуация в Сирии и на Украине четко показала, насколько большая может быть разница, - подчеркнул он. - К войне надо готовиться. Китай не имеет опыта боевых действий. Мало производить современное оружие, мало вооружить армию, надо еще обучить армию пользоваться этим, надо создать механизмы, которые позволят в случае конфликта нарастить численность армии".

Практика показывает, что ни один из этих процессов не осуществляется без проблем, сказал депутат. Китай анализирует все детали конфликтов по всему миру и заранее пытается предпринять меры, чтобы быть во всеоружии, но это не значит, что он агрессивен, считает политик.

Китай сейчас находится в интересной ситуации. Экономическое время работает в его интересах. Просто ничего не делая, продолжая курс на сохранение глобального мира, Китай укрепляет свои позиции в мире. А у его оппонентов - в данном случае Соединенных Штатов Америки и ряда стран коллективного Запада - время как раз таки уходит, потому что те ресурсы, которыми они располагают, становятся все меньше и меньше. Поэтому возникает более острая форма конфликта. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь

Для Китая сейчас важно не поддаться на провокацию, безусловно, также как и Беларуси.

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Количество локальных конфликтов будет возрастать на системной основе - в Африке, в Юго-Восточной Азии, по периметру российских границ, в Латинской Америке.Мир взрывоопасен,считает парламентарий.Почему это происходит?

Однополярный мир, мир гегемонии Соединенных Штатов Америки, мир тотального доминирования стран коллективного Запада, который в принципе был несправедливым, который был построен по принципу высасывания ресурсов из стран периферии, из развивающихся стран в пользу очень-очень небольшого числа западных бенефициаров, прежде всего транснациональных корпораций, вот этот мир рушится. И он не может рушиться, не обнажая определенных противоречий и в регионах. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь

Второй момент, о котором важно говорить откровенно,бывший уходящий гегемон создает хаос по всему миру, создает конфликты, потому что эти конфликты позволяют ему сохранить хотя бы часть ресурсов, которые есть в его распоряжении и позволяют уход, развал глобального мира сделать менее болезненным. Это главная логика, которая прячется за всеми видами локальных конфликтов, по какому поводу они возникали, резюмировал парламентарий.





США против Венесуэлы

У Венесуэлымноголетнее противостояние сСША. Недавно член Госдепа США пригрозил Венесуэле ужесточением санкций, если диалог местных властей с несистемной оппозицией застопорится, и Николас Мадуро ответил на этот выпад: "Вчера представитель Гринго выступил с угрозами в адрес Венесуэлы, заявил, что если Венесуэла не добьется прогресса в политическом диалоге с коррумпированным, предательским, продажным сектором унитарной платформы, то они предпримут ответные меры и санкции против нашей страны. Я говорю пресс-секретарю Гринго: "Убирайтесь к черту!"

Заявление Госдепа - это больше даже уже истерика, прокомментировал политик. "Они применили против Венесуэлы практически весь арсенал ограничительных мер, которые только можно было сделать. Почти такой же, как и против России. Они конфисковали более 20 млрд долларов золотовалютных резервов этой страны. Они создали там хаос. И самое любопытное, - отметил он, - что пройдя через вот эти испытания, Венесуэла как раз таки в этом году, даже в конце уже прошлого года, выходит опять на стабилизацию, выходит на экономический рост".

Андрей Савиных обратил внимание на еще один интересный аспект - на выборах в Латинской Америке практически во всех странах, включая Мексику, к власти пришли левые силы - социалисты. "Многие из них весьма не дружелюбно относятся к Соединенных Штатам. Они помнят, что США творили в Латинской Америке в середине XX века, как они уничтожали национально-освободительное движение, политические партии, которые были ориентированы на развитие этих стран, насаждая свою собственную гегемонию. И вот сейчас мы имеем какую-то обратную реакцию. Латинская Америка сплачивается, и Венесуэла идет в авангарде этого процесса".

Отвечая на вопрос, почему гринго не чувствуют опасности и не хотят притвориться хотя бы на какое-то время социалистами, парламентарий сказал: "Есть хорошее выражение - леопард никогда не теряет своих пятен. Второй момент, они все прекрасно понимают. Отсюда и возникают эта напряженность. Они также понимают, что у них осталось два таких действительно серьезных глобальных оружия и они используют их в полной мере - это информационные средства, то есть глобальные кампании по шельмованию своих оппонентов, дегуманизации, демонизации своих оппонентов. И второе - это сила доллара как глобальной финансовой валюты. Оба ресурса разрушаются, они теряют свой потенциал, но они их используют по полной. Потому что они понимают, что притвориться в этом процессе не получится, мир пройдет через фундаментальные изменения".