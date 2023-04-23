3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Савиных: Китай сейчас планомерно пытаются втянуть в вооруженный конфликт вокруг Тайваня
Мы живем в очень сложное конфликтное время. Китай сейчас системно, планомерно пытаются втянуть в вооруженный конфликт вокруг Тайваня. Китаю это не нужно, но усилия предпринимаются действительно титанические. Об этом в программе "Скажинемолчи" рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.
Парламентарий отметил: "Мы должны помнить, одно дело - армия мирного времени, одно дело - генералы мирного времени, совершенно другое - эффективные слаженные действия Вооруженных сил в момент непосредственно боевого столкновения. Ситуация в Сирии и на Украине четко показала, насколько большая может быть разница, - подчеркнул он. - К войне надо готовиться. Китай не имеет опыта боевых действий. Мало производить современное оружие, мало вооружить армию, надо еще обучить армию пользоваться этим, надо создать механизмы, которые позволят в случае конфликта нарастить численность армии".
Практика показывает, что ни один из этих процессов не осуществляется без проблем, сказал депутат. Китай анализирует все детали конфликтов по всему миру и заранее пытается предпринять меры, чтобы быть во всеоружии, но это не значит, что он агрессивен, считает политик.
Китай сейчас находится в интересной ситуации. Экономическое время работает в его интересах. Просто ничего не делая, продолжая курс на сохранение глобального мира, Китай укрепляет свои позиции в мире. А у его оппонентов - в данном случае Соединенных Штатов Америки и ряда стран коллективного Запада - время как раз таки уходит, потому что те ресурсы, которыми они располагают, становятся все меньше и меньше. Поэтому возникает более острая форма конфликта.
Для Китая сейчас важно не поддаться на провокацию, безусловно, также как и Беларуси.
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Количество локальных конфликтов будет возрастать на системной основе - в Африке, в Юго-Восточной Азии, по периметру российских границ, в Латинской Америке.Мир взрывоопасен,считает парламентарий.Почему это происходит?
Однополярный мир, мир гегемонии Соединенных Штатов Америки, мир тотального доминирования стран коллективного Запада, который в принципе был несправедливым, который был построен по принципу высасывания ресурсов из стран периферии, из развивающихся стран в пользу очень-очень небольшого числа западных бенефициаров, прежде всего транснациональных корпораций, вот этот мир рушится. И он не может рушиться, не обнажая определенных противоречий и в регионах.
Второй момент, о котором важно говорить откровенно,бывший уходящий гегемон создает хаос по всему миру, создает конфликты, потому что эти конфликты позволяют ему сохранить хотя бы часть ресурсов, которые есть в его распоряжении и позволяют уход, развал глобального мира сделать менее болезненным. Это главная логика, которая прячется за всеми видами локальных конфликтов, по какому поводу они возникали, резюмировал парламентарий.
США против Венесуэлы
У Венесуэлымноголетнее противостояние сСША. Недавно член Госдепа США пригрозил Венесуэле ужесточением санкций, если диалог местных властей с несистемной оппозицией застопорится, и Николас Мадуро ответил на этот выпад: "Вчера представитель Гринго выступил с угрозами в адрес Венесуэлы, заявил, что если Венесуэла не добьется прогресса в политическом диалоге с коррумпированным, предательским, продажным сектором унитарной платформы, то они предпримут ответные меры и санкции против нашей страны. Я говорю пресс-секретарю Гринго: "Убирайтесь к черту!"
Заявление Госдепа - это больше даже уже истерика, прокомментировал политик. "Они применили против Венесуэлы практически весь арсенал ограничительных мер, которые только можно было сделать. Почти такой же, как и против России. Они конфисковали более 20 млрд долларов золотовалютных резервов этой страны. Они создали там хаос. И самое любопытное, - отметил он, - что пройдя через вот эти испытания, Венесуэла как раз таки в этом году, даже в конце уже прошлого года, выходит опять на стабилизацию, выходит на экономический рост".
Андрей Савиных обратил внимание на еще один интересный аспект - на выборах в Латинской Америке практически во всех странах, включая Мексику, к власти пришли левые силы - социалисты. "Многие из них весьма не дружелюбно относятся к Соединенных Штатам. Они помнят, что США творили в Латинской Америке в середине XX века, как они уничтожали национально-освободительное движение, политические партии, которые были ориентированы на развитие этих стран, насаждая свою собственную гегемонию. И вот сейчас мы имеем какую-то обратную реакцию. Латинская Америка сплачивается, и Венесуэла идет в авангарде этого процесса".
Отвечая на вопрос, почему гринго не чувствуют опасности и не хотят притвориться хотя бы на какое-то время социалистами, парламентарий сказал: "Есть хорошее выражение - леопард никогда не теряет своих пятен. Второй момент, они все прекрасно понимают. Отсюда и возникают эта напряженность. Они также понимают, что у них осталось два таких действительно серьезных глобальных оружия и они используют их в полной мере - это информационные средства, то есть глобальные кампании по шельмованию своих оппонентов, дегуманизации, демонизации своих оппонентов. И второе - это сила доллара как глобальной финансовой валюты. Оба ресурса разрушаются, они теряют свой потенциал, но они их используют по полной. Потому что они понимают, что притвориться в этом процессе не получится, мир пройдет через фундаментальные изменения".
Читайте также:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов