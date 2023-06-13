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Савиных: МОТ оказалась не в состоянии противостоять политизированному давлению глобальной олигархии
Международная организация труда оказалась не в состоянии противостоять политизированному давлению глобальной олигархии, заявилБЕЛТА председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Под давлением и при жестком лоббировании представителей западных стран МОТ была принята антибелорусская резолюция, направленная против людей, их доходов и занятости.
"Еще пять лет назад трудно было себе представить, что МОТ может быть принято решение, ухудшающее положение трудящихся, да еще и под надуманными предлогами", - отметил Андрей Савиных.
МОТ как организация оказалась не в состоянии противостоять политизированному давлению глобальной олигархии, основанному на праве силы, угрозах и страхе, подчеркнул парламентарий. "Это еще одно свидетельство ожесточенной борьбы, которую западные олигархические структуры ведут против стран, стремящихся к формированию многополярного мира и защите своих национальных суверенитетов. Да, пока им удается продавливать свою линию. Но каждый успех дается все труднее и труднее, - дополнил он. - Скатываясь к циничной силовой тактике, силы коллективного Запада слабеют гораздо быстрее, чем им хотелось бы, и теряют свой потенциал. Их действия можно охарактеризовать как отчаянные усилия глобального гегемона, который уже является банкротом, но пока не хочет это признать".
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