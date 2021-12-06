Савиных: Мы как страна выбрали единственно правильный путь

Актуальные вопросы международной политики обсудили с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андреем Савиных в программе "Актуальный микрофон".

– На границе обострение ситуации с беженцами. Реакция общества предсказуемая -мы помогаем беженцам, выполняем все международные договоренности. Удивляет реакция коллективного Запада.

Пока международные организации плохо справляются с кризисными явлениями. Как раз таки мобилизация проходит на белорусской стороне. Все остальные пока медлят. Здесь критика обоснована и заслужена.

Подавляющее большинство международных организаций сейчас находятся в серьезном кризисе. На них влияют конфликты между государствами, изменения в геополитической ситуации в мире, и им трудно рационально, а главное -эффективно отвечать на новые возникающие вызовы.

Международные организации по миграции, УВКБ ООН в то время, когда ситуация находится на обычном уровне, регулируют эти процессы, вырабатывают определенные подходы. Но если вдруг число мигрантов, которые начинают следовать по какому-либо маршруту вырастает в геометрической прогрессии, то, конечно же, они не могут справиться. И мы это видим сегодня у нас.

– Так зачем эти международные структуры нужны?

– Кому выгодна ситуация на наших западных границах?

Когда ЕС создавался, это были в большей степени консервативные христианские ценности. Но за последние 10-15 лет они изменились. Сейчас началось движение в сторону размывания традиционной семьи, традиционного гендерного поведения. Польское общество к этому не готово и пытается защитить право на свой образ жизни. А это входит в конфликт с той политикой, которую проводит ЕС. В результате Брюссель начинает штрафовать Польшу, начинает давить на нее, доказывая, что Польша не хочет следовать европейским ценностям. Хотя это серьезное преувеличение.

И возникновение миграционного конфликта снижает остроту этих разногласий между Варшавой и Брюсселем, потому что ЕС, вынужденный следовать политике солидарности, перестает давить на Польшу и начинает ей помогать.

Если есть внешняя угроза, то любой политический лагерь сплачивается. Это традиционное поведение в случае внешних вызовов.

Игра за деньги

– Польша всегда была провокатором…

Откуда эти крики о российской угрозе? Откуда попытки привлечь для размещения на своей территории американских военных? За всем этим скрываются попытки найти точки для экономического роста: поскольку американские военные -это вполне обеспеченные люди, которые будут потом тратить в Польше деньги. А это очень серьезный ресурс для развития маленьких приморских городов, где нет никакой промышленности. И получается парадоксальная ситуация:

Польша сейчас играет в большей степени на стороне Вашингтона, чем на стороне Европейского союза. А Вашингтон использует Польшу и против России (это ее традиционная функция), и против Франции и Германии. А это уже недопустимо с точки зрения европейской солидарности. Поэтому возникает такая сложная картина.

Попытка переложить ответственность на других

– И Беларусь оказалась в центре не по своей воле.

И в этом миграционном кризисе аналогичная ситуация. Потому что то количество мигрантов, которое идет через Беларусь сегодня, -это большое количество для нас, это увеличение в десятки, если не сотни раз. Мы никогда не видели ничего подобного. Эта ситуация больше, чем тот потенциал миграционных властей, который у нас существовал до сих пор. Но если мы возьмем общий объем миграции из этих развивающихся стран, особенно с Ближнего Востока, в ЕС, то мы увидим, что это капля в море. В последние годы от одного до двух миллионов человек, по словам разных экспертов, постоянно пытаются проникнуть в ЕС. 3-5-7 тысяч мигрантов через Беларусь на протяжении полугода - это небольшие цифры. Для нас большие, для них -нет.

Беларусь ведет работы по предотвращению нелегальной миграции постоянно

– Как может разрешиться эта ситуация? Мы предпринимаемкакие-то шаги. Часть мигрантов отправилась домой. Обустраиваем их. Это не может продолжаться бесконечно.













Соблюдать Женевскую конвенцию о правах человека

– 8 тысяч таких человек вернули с августа месяца.

Обострение конфликта выгодно Польше

Как решать эту проблему? Конечно, на основе здравого смысла. Но на этот счет я немного пессимист. Дело в том, что обострение конфликта выгодно Польше. В результате они уже поменяли свое законодательство и используют практику, которая осуждается всеми международными организациями и противоречит брюссельским правилам. Тем не менее, пока существует внешняя угроза, ЕС Польшу не критикует, и получается, что давление из Брюсселя намного слабее. Поэтому в таких ситуациях трудно найти развязку проблемы. Но и Брюсселю, соответственно, не очень приятно признавать, что государство - член ЕС элементарно нарушает общепринятое европейское законодательство. Они, по сути, прикрывают их. В этой ситуации звонок Ангелы Меркель -это проявление здравого смысла. Насколько далеко коллективный европейский Запад пойдет по пути разрешения этой проблемы, мы еще увидим.

Не допустить развития по катастрофическому сценарию

– Главное, чтобы это не перешло в горячую фазу. На той стороне 25 тысяч военных, бронетехника. Наши слушатели беспокоятся.

Украина - это страна с потерянным суверенитетом

– Какие у нас отношения с Украиной, почему она в этой ситуации молчит?

– Могут ли беженцы остаться в Беларуси и при каких условиях?

– Они ясно дают понять, что Беларусь - транзитная страна.

– Вы были на границе?

Мы считаем, что если мы хотим управлять миграционными потоками, мы должны это делать вместе и нести расходы соответственно.













Решать проблему беженцев надо на системной основе

– Разговаривали ли вы с беженцами, как они относятся к белорусам?

– Слушатель пишет, что слушал Хренина, он успокоил, но тревога ощущалась.

Мир вошел в стадию глобального переформатирования

– Наблюдается кризис в структурах ООН, трения между США и ЕС, неспокойно в мире. О чем это говорит?

Я уверен, что не останется ни одной сферы человеческой жизнедеятельности, которая не будет затронута этими тенденциями и серьезнейшим образом не изменится. В ближайшее время произойдет огромное количество перемен.

Конфликт и на концептуальном уровне

По большому счету есть конфликт и на концептуальном уровне. Есть попытки организовать новую глобализацию на совершенно новых принципах, так называемый проект инклюзивного капитализма, который озвучил Клаус Шваб в своей известной книге "COVID-19: великая перезагрузка". Там много хороших слов и красивых фраз о борьбе за окружающую среду, борьбе с потеплением, изменением климата, солидарности. Это банальная маскировка. На самом деле предлагается очень жесткая иерархическая система, где будет, может, 1 % - владельцы транснациональных корпораций, цифровых в том числе, но и финансовых, где-то 10-15 % -корпоративные управленцы, которые должны будут взять всю полноту власти от национальных государств. То есть национальные государства хотят отменить. А 80 % людей будут обслуживать все потребности этих корпоративных структур. Это очень сомнительный сценарий. Он очень сильно напоминает систему каст в Индии, которая существует более полутора тысяч лет. С моей точки зрения, это какой-то вариант неофеодализма, который тоже ни к чему хорошему не приведет.

Беларусь, Россия, Китай и подавляющее большинство развивающихся стран выступают за создание многополярного мира

Многополярный мир - это 5-6политических, экономических, военныхсоюзов суверенных государств, которые будут создавать свой собственный рынок, свою собственную технологическую платформу, свое собственное законодательство.

Кстати, такое развитие потребует и создания региональных валют, самостоятельных и суверенных. Доллар как глобальная валюта потеряет свои позиции. Но такой сценарий хотя бы позволяет сохранить национальные правительства, позволяет обеспечить базовые принципы народовластия. И дает нам время сообразить, какая общественно-экономическая формация должна прийти на смену капитализму и рынку.

Место Беларуси в глобальной трансформации

– Место Беларуси в этой глобальной трансформации?

– Мы сможем сохранить суверенитет и идентичность?

– Кроме 5-6 союзов, что еще может на карте мира появиться?

– Есть ли еще какие-то варианты?

– Можно вспомнить Белорусско-китайский парк "Великий камень".

– Какой градус доверия!













– А эта идея Великой Европы от Лиссабона до Владивостока не имеет перспективы?

– Стоит ли доверять Меркель?

– А кто останется в Европе из таких прагматичных политиков?

– Не станет ли эта ситуация на белорусско-польской границе своеобразным толчком для укрепления нашей пограничной службы?

– Слушатели волнуются, просят: успокойте нас.