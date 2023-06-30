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Савиных: Наше членство в ШОС позволит Беларуси реализовать ряд программ в сфере промышленной кооперации, искусственного интеллекта, цифровизации, зеленой экономики
Планы Запада изолировать нас от мирового сообщества провалились, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии девятой сессии Палаты представителей. Интенсивность контактов, география сотрудничества и готовность большинства стран мира развивать взаимовыгодные отношения это подтверждают. Спикер также отметил, что международные позиции Беларуси даже упрочились. И одним из ярких подтверждений тому станет получение нашей страной статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня депутаты приняли законопроект о присоединении Беларуси к международным договорам в рамках ШОС. Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров по поручению главы государства. Взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества будет посвящено целому ряду направлений. В их числе выработка согласованной стратегии и мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков, создание правовых основ для проведения совместных антитеррористических мероприятий, сотрудничества в области международной информационной безопасности, обеспечения безопасности на приграничных территориях.
Практически со всеми членами ШОС у нас созданы отношения на двусторонней основе, у нас уже созданы активные двусторонние отношения, с Россией - Союзное государство, всепогодное и всестороннее взаимодействие с Китаем, стратегические отношения с Казахстаном и Узбекистаном, высокий уровень взаимодействия с Индией и Пакистаном. Наше членство в ШОС позволит Беларуси реализовать ряд программ в сфере промышленной кооперации, искусственного интеллекта, цифровизации, зеленой экономики.
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