Савиных: Наши страны становятся хранителями европейских традиций и европейских ценностей

В мире конфликтуют сейчас две системы ценностей: коллективистская и индивидуалистская, традиционная и новая неолиберальная доктрина, античеловеческая, антигуманная. Об этом в радиопрограмме "Актуальный микрофон" рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

По мнению политика, конфликт подобного уровня появился впервые в глобальном масштабе. "Традиционные ценности формировались в течение как минимум последних двух тысяч лет. Традиционные ценности есть и в Китае, и в Индии, и в других регионах, и они различаются. У нас сформировались ценности гуманистические, ценности возрождения, культуры, христианская нравственность. Давайте внимательно посмотрим, какой был первый серьезный социальный проект, который провозгласил равенство всех людей? Это был Христос Иисус, - напомнил депутат. - Христос, который сказал: для меня "нетни эллина,ни иудея, а все люди перед Богом равны". Это мощнейшая цивилизационная трансформация, которая заложила основу целой системы".

Социальные общинные ценности коллективного труда, ценности, когда люди делятся благами, формировались и в советский период, и существовали ранее в формате, например, белорусской толоки, говорит парламентарий. "Это все общинные ценности. И сегодня они вошли в конфликт с идеологией неолиберализма".

Политик обратил внимание, что либеральные идеи, которые формировались в XIX веке, уважали право каждого человека на достойную жизнь, право личности работать и добиваться осуществления своихкаких-то интересов, но в 80-е годы XX века эти либеральные идеи были трансформированы в неолиберализм. "Тогда было провозглашено, что не общество, не государство, не религия, а только рынок определяет, имеет право человек быть успешным или нет. Рынок - бездушное существо - должен выносить вердикт, чему жить, а что должно умереть. Это приводит к ситуации, которую охарактеризовал философ Гоббс: "война всех против всех", когда идет жесткая конкуренция между людьми, когда одни проигрывают, другие выигрывают, выживает сильнейший. Это животное начало, природный принцип, который вдруг неожиданно оказался в центре развития человеческой цивилизации, которая основана была на совершенно других принципах", - пояснил он.

Конфликт между традиционными ценностями, гуманистическими ценностями и тотальным индивидуализмом и неолиберализмом и есть конфликт XXI века. Это не конфликт между религиями. Это конфликт между антогонистическими системами ценностей. Андрей Савиных

Политик особо подчеркнул, что те, кто защищает христианскую или конфуцианскую нравственность, или исламский свод нравственных законов (они же все почти вышли из одного корня), защищают традиционные гуманистические ценности, а неолибералы хотят отказаться от учения Христа, потому что оно мешает им. "Они хотят отказаться и от всех других видов традиционных религий. Они формируют новую нравственность, где критерием может быть только сила. И это очень серьезный факт".