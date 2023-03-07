Савиных о ситуации в Украине: Ответственность лежит на всех играх международного сообщества

Выступая на ПА ОБСЕ 24 февраля в Вене, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, руководитель делегации Национального собрания Республики Беларусь в ПА ОБСЕАндрей Савиных заявил о принципе ответственности за ситуацию в Украине, который будет использоваться в отношении всех стран без исключения. В проекте "Успеть до полуночи" парламентарий разъяснил ситуацию, в которой находитсямир.

Запад десятилетиями доминировал в мире, формируя однополярное мироустройство, и очень многие вещи сходили им с рук, пояснил политик. Но это не может продолжаться бесконечно. По его словам, сегодня мы видим переформатирование мирас однополярного на многополярный. Глобализация не сохранится. "Это значит, что появятся авторитетные, уважаемые, сильные игроки, которые будут принимать решения. И вот именно в этих условиях всем будет предъявлен определенный счет, - заявил он. - Причинно-следственную связь никто не отменял. Это такие же законы, как законы всемирного тяготения или законы термодинамики. Вне всякого сомнения, этот счет будет предъявлен, ответственность за совершаемые действия лежит на всех играх международного сообщества, а другой вопрос, как это будет реализовано".

Я надеюсь, что это не пойдет через военное столкновение. Скорее, через изменения баланса сил, изменение, например, системы международной торговли, глобальной финансовой системы, появление новых валют, в силу которых эти страны, допустившие такойперекос, будут вынуждены компенсировать этот ущерб, который пойдет на восстановление всего мира, и более того, на формирование более справедливого миропорядка. Мне нравится формула, в которой право на развитие, на процветание будет у всех стран, а не только у избранных. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси

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Мы живем сейчас в сложное, но быстрое историческое время, говорит парламентарий. То, что раньше занимало десятилетия, сейчас происходит в течение года. "Я полагаю, что в точку переустройства или, как говорят летчики, в точку невозврата мы выйдем в очень короткий исторический период, максимум 3-4 года. Причем, когда мы говорим об этих цифрах, то я хотел бы сказать, скорее, три, чем четыре", - предсказал он.