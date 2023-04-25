Савиных объяснил, почему важно сохранить ООН

Нет смысла разрушать международные организации, есть смысл продолжать в них работать, доносить свою позицию, поскольку они в конечном итоге станут основой, в рамках которой будут достигаться новые договоренности. Об этом в программе "Скажинемолчи" заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

Депутат отметил, что очень часто говорят, что ООН в кризисе, ООН не работает должным образом. "Очень многие международные институты, организации создавались совершенно в других условиях. Это был биполярный мир. Тогда они обеспечивали интересы двух сверхдержав - СССР и США. И в их рамках мы достигали очень много хороших результатов, которые в целом были в интересах развития человечества. Но рамки все равно существовали. Сейчас, когда мы видим распад глобализации, эти институты просто-напросто перестают работать, потому что они создавались в других условиях, - пояснил политик. - Они сейчас становятся жертвой конфликтов государств-членов. Если государства-члены не могут договориться, то как могут работать институты?"

Политик привел пример ОБСЕ. "Эта региональная организация создавалась вокруг Договора о контроле вооружений в Европе. Если сейчас Польша выходит из этого договора, если основные ключевые положения его не исполняются, если нарушается главный принцип, что нельзя обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности соседа, то как может действовать ОБСЕ? Это практически фикция", - сказал депутат.

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Отвечая на вопрос, почему не распускают плохо работающие международные структуры и они продолжают существовать, парламентарий отметил, что это отражение другой логики. "История никогда не ставит точку, всегда есть продолжение. Период конфликта всегда будет заканчиваться необходимостью договариваться. Собственно говоря, об этом и была инициатива Президента Беларуси "Хельсинки-2" о проведении международной конференции, когда ведущие государства должны сесть за стол и договориться о новых принципах мироустройства, уже многополярного мироустройства, - напомнил политик. - Эта инициатива обогнала время на 5-7 лет".

Сегодня мир проходит период конфликта, считает парламентарий. "Стороны сейчас пытаются нащупать свои зоны влияния, померяться своими потенциалами. И только потом придет время договариваться. Поэтому нет смысла разрушать эти организации, есть смысл продолжать в них работать, доносить свою позицию, поскольку они в конечном итоге станут основой, в рамках которой будут достигаться новые договоренности", - резюмировал Андрей Савиных.