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Савиных: Политические игры на трагедии в Украине недопустимы и разрушительны для будущего мира

Масштаб конфликта в Украине обсуждалсяна полях ОБСЕ. Накануне Парламентская ассамблея ОБСЕ провела онлайн-мероприятие в рамках инициативы "Призыв к действию - процесс "Хельсинки +50".Главным предметом обсуждения стала, вполне ожидаемо, ситуация в Украине. Андрей Савиных сформулировал белорусское видение способов разрешения конфликта.

Этофакт, что многие страны НАТО непосредственно вовлечены в военные действия, поставляя украинским властям вооружение, разведывательную информацию, допуская проникновение своих граждан в Украину в качестве наемников. Это безответственная политика, которая затягивает конфликт и приносит дополнительные страдания простым гражданам Украины. Этот конфликт тянется с 2014 года. Складывается впечатление, что единственным решением этого конфликта может стать только немедленная капитуляция украинских властей без каких-либо предварительных условий.
Андрей Савиных, руководитель делегации Национального собрания Беларуси в ПА ОБСЕ


По мнению Савиных, принимать меры к прекращению противостояния в Украине следует незамедлительно, поскольку у конфликта существует огромный потенциал перерастания в общеевропейский и даже планетарный.

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