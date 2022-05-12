Савиных: Политические игры на трагедии в Украине недопустимы и разрушительны для будущего мира

Этофакт, что многие страны НАТО непосредственно вовлечены в военные действия, поставляя украинским властям вооружение, разведывательную информацию, допуская проникновение своих граждан в Украину в качестве наемников. Это безответственная политика, которая затягивает конфликт и приносит дополнительные страдания простым гражданам Украины. Этот конфликт тянется с 2014 года. Складывается впечатление, что единственным решением этого конфликта может стать только немедленная капитуляция украинских властей без каких-либо предварительных условий.

Андрей Савиных, руководитель делегации Национального собрания Беларуси в ПА ОБСЕ