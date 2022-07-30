Савиных: Претензии Запада к Беларуси никогда не были связаны с уровнем демократического развития

В эфире Первого национального канала Белорусского радио председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных рассказал о своём видении геополитической ситуации в мире и прокомментировал фрагменты интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко информационному агентству Франс Пресс (AFP, Agence France-Presse).

Сегодня очень мало лидеров и мало государств, в которых руководители проводят сугубо национальную политику, политику в интересах собственных народов и собственных государств. Их можно пересчитать по пальцам. Если мы берем Европейский союз, определенные попытки в этом направлении делает венгерский премьер-министр Орбан. Но на этом, наверное, счет можно будет и закончить.

Безусловно, мнение политика, который очень часто идет наперекор западному мнению, но тем не менее добивается конкретных результатов, который добивается такого результата, который иногда проявляет себя не сразу, а спустя 3, 5, 10 лет. Такое мнение очень интересно западному зрителю, и оно вызывает соответствующий резонанс.

Нельзя не обратить внимание на то, что журналист задавал очень шаблонные вопросы. В общем-то не имеет значения, откуда он приехал, набор вопросов практически не меняется уже последние несколько лет. Это говорит о том, что они как журналисты не пытаются разобраться, не ищут истину. Они задают определённые вопросы, создавая нарративы, пытаясь создать определённое впечатление. Это направлено на тиражирование традиционных западных мифов, и они пытаются поддержать их любыми информационными материалами.

Свободной прессы на Западе нет! Она реализует интересы владельцев

По моему личному мнению, в конце XX века средства массовой информации развивались и формировали свою репутацию, которая должна была обеспечить доверие к тем материалам, которые они публиковали. Но сейчас пришёл кризис, и владельцы этих СМИ (в основном это частные лица, представители транснациональных корпораций, которые реализуют далеко не общественный интерес, а свои собственные сословные интересы) сейчас требуют от СМИ проведения той информационной пропагандистской политики, которая нужна им для того, чтобы сохранить, скажем так, нажитое сохранить корпоративные ресурсы и перераспределить их в свою пользу. Им сейчас уже не до репутации. А это значит, что сегодня слетает мишура, все эти красивые фразы, и мы видим реальное содержание. Свободной прессы на Западе нет! Она вся реализует интересы частных владельцев. В интересах своих народов, в интересах общественности западные СМИ не работают. Сейчас это просто стало очевидным. Но они никогда не работали. У них всегда была скрытая повестка.

Во время интервью Президентом был задан вопрос французскому журналисту о том, смогли ли их СМИ защитить собственную страну. Но по сути, этот вопрос был адресован не столько журналисту, сколько правящей элите, правящим кругам, финансово-корпоративным кругам и Франции, и Запада в целом. Но здесь нужно тоже признать очевидное, и я уверен, что Президент это хорошо знает: финансово-промышленные круги никогда не защищали интересы простых людей.

В XX веке после появления Советского Союза финансово-корпоративные круги были вынуждены предоставить гражданам своих стран определённые свободы, а также создать средний класс прежде всего для того, чтобы не дать возможности социализму укрепиться в этих странах, чтобы не повторить историю Советского Союза. Это привело к росту благосостояния, в том числе для значительного числа среднего класса. Но после развала СССР, после 1991 года это перестало быть необходимым. И они начали сворачивать и свободы, и демократию, и права человека, поскольку посчитали это уже ненужным.

Финансовые уловки двухконтурного управления

У них уже давно построена система двухконтурного управления. Внешний контур - это политические партии, правительства, премьер-министры. Они видны, публичны, они принимают определённые решения, но они не определяют направление развития страны. А реальные и важные решения принимаются во внутреннем контуре, а это в основном представители финансово-промышленных и корпоративных кругов.

Как они управляют внешним контуром? Очень просто: дело всё в том, что любая политическая партия нуждается в финансировании. Возьмём к примеру США. Для того чтобы баллотироваться на пост президента, нужно не меньше одного миллиарда долларов. Откуда приходят эти деньги? От простых американцев? Конечно же, нет. Они пытаются создать впечатление, что это маленькие перечисления по доллару, по 10 долларов. Но на самом деле основная масса денег приходит от транснациональных корпораций.

А эти корпорации, когда платят эти деньги, задают чёткую повестку дня, чёткие рамки, которые определяют действия той или иной политической фигуры. И самое пародоксальное, что в результате на политическом поле мы видим не конкуренцию разных концепций в поддержку интересов людей, а конкуренцию представителей одной элиты. В итоге политики борются только за то, кто займёт пост премьер-министра, кто просто министра, а кто окажется лидером оппозиции в парламенте. То есть это такая внутривидовая борьба, а не концептуальная. И поэтому, естественно, они не защитили свои народы и не будут их защищать. Они понимают, что мир движется к серьёзному переформатированию и думают только о том, как сохранить наибольшее количество ресурсов, которыми они управляют.





Забалтывание истинной информации

К сожалению, наверное, у большинства людей не будет адекватного понимания этих глобальных процессов. Нужно иметь доступ к реальным фактам, но главная проблема заключается в том, что всю правдивую информацию "топят" в интенсивном информационном потоке.

За последние 50 лет в мире развились соответствующие когнитивные технологии. Наш мозг просто-напросто перегружают информационным потоком, новостями, приучая нас тем самым воспринимать любую информацию без критической оценки, то есть на веру.

Вот отсюда, кстати, и появление шаблонных вопросов, нарративов, которые повторяются независимо от того, какое информационное агентство берёт интервью.

Журналисты просто примитивно повторяют одни и те же клише, стараясь сделать так, чтобы они укоренились в мозгу простых слушателей. Такие приемы нацелены на разрушение критического мышления, и являются методами незаметного управления большими массами людей.

Отсюда эти проблемы. Это своего рода "мягкая сила", только манипулятивного характера, но добивается она своих целей очень эффективно. Но я не исключаю, что в кризисных ситуациях она будет подкреплена достаточно жёсткими полицейскими методами. Собственно говоря, мы уже видим это в ситуации с жёлтыми жилетами во Франции. Об этом, кстати, тоже говорил Президент. Мы также видим, как разгоняются протестующие против COVID-ограничений. Это происходит потому что они "поднимают руку" на замыслы правящих элит, которые переформатируют мир, переформатируют образ жизни простых людей. Когда народ начинает возмущаться, то его сопротивление жёстко подавляется, а разрешается только то, что не противоречит основному замыслу. Это очень умелое когнитивное управление обществом, которое, к сожалению, ведёт массы в губительном направлении.

Западу "хочется кушать"

Есть такое хорошее выражение в басне Крылова "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Проблема в том, что претензии Запада к Беларуси никогда не были связаны ни с уровнем демократического развития, ни с уровнем народовластия. Как раз в этих сферах Запад у нас мог бы получиться.

Им нужен был контроль над экономикой, контроль над основными финансовыми потоками. С их точки зрения, мы слишком мало платили дани капиталистическому ядру. Сейчас, когда ресурсов из-за кризиса и развала глобальной экономической системы становится ещё меньше, они судорожно пытаются найти источники дополнительного дохода. Им не хватает. Дефицит постоянно увеличивается. Отсюда усиливающееся давление на Беларусь, да и, собственно говоря, на Россию, Китай и другие страны.

Мы видим расширение санкционного списка. О чём это говорит? Мне кажется, о том, что они уже поняли, что сценарий новой глобализации - неоглобализации, о которой писал Клаус Шваб в своей книге "Великая перезагрузка" (хотя, наверное, лучше было бы перевести как "великое обнуление"), не получился. И тогда элиты западного мира приняли решение провести весь мир через катастрофу, через обрушение глобальной экономики в попытке консолидировать под своим контролем как можно больше ресурсов.

Отсюда конфликт в Украине. И обратите внимание, по какому сценарию развивается и усиливается напряжение вокруг Тайваня. Ведь там же практически те же самые шаги. Китай пытаются втянуть в военный конфликт с Тайванем для того, чтобы точно так же затормозить развитие Китая как макрорегиона.

Польша как расходный материал в контрпроекте Запада

Стандартная стратегия любой глобальной силы: с одной стороны, они стараются консолидировать своих сторонников (отсюда AUKUS, другие военные блоки как новая попытка укрепить свои силы), а с другой - контригра. Они запускают конфликты, запускают проекты, которые на самом деле нацелены не на развитие, а на то, чтобы затормозить развитие конкурентов.

В нашем регионе - это идея "Междуморья". Проект, который призван просто-напросто затормозить Россию. Польше от этого не будет ничего хорошего. Она как расходный материал бросается в топку борьбы с нарождающимся Евразийским макрорегионом. По большому счёту брошена не только Польша, но и весь Европейский союз.

Вот эти конфликты и та политика, которая навязана правительствам и элитам стран ЕС, они глубоко антиевропейские. Президент очень подробно говорил об этом в интервью журналисту AFP.

Эта политика приведёт к деиндустриализации Европы в результате энергетического кризиса, финансового кризиса, долгового кризиса, оттоку капиталов в США, Великобританию, Австралию. И тем самым это даст возможность англосаксонскому миру поддержать свои шансы на успешное развитие.

Польша будет ещё в худшей ситуации, потому что она "сожжёт" силы в прямом противостоянии с Россией, в какой-то мере с Беларусью, а потом будет брошена своим спонсором. Это произойдёт, я полагаю, гораздо раньше, чем польское руководство рассчитывает.





Как сохранить стабильность в нашем регионе?

В противовес контрпроектам Запада нам надо создавать свой макрорегион, и чем быстрее, тем лучше. Такие действия уже предпринимаются в рамках Союзного государства.

28 союзных программ - это как раз таки отработка на деле конкретных параметров единого экономического пространства, которое будет привлекательным и открытым для присоединения других стран. Это единственный способ сохранить стабильность в нашем регионе. И задача Беларуси не просто войти в макрорегион, а войти в ядро этого макрорегиона в качестве территории с высоким уровнем развития человеческого капитала. Мы уже достигли здесь очень серьёзного прогресса.

Но я хотел бы подчеркнуть ещё один аспект. 3-5 лет назад, рассуждая о стабильности государств, мы оценивали это в категориях роста ВВП, экономического роста в целом, участия во Всемирной торговле, развития фондового рынка. И нам казалось, что чем выше эти показатели, тем стабильнее и надёжнее жизнь у этого государства. Прошёл в общем-то очень небольшой период времени по историческим меркам, и мы видим, как на первый план выходят совершенно другие критерии. Это безопасность. Причём всех видов: безопасность, связанная со способностью обеспечить мир на собственной территории, безопасность на улице, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность и многие другие виды безопасности.

По всем этим показателям Беларусь не просто соответствует очень высоким критериям, но и превосходит практически всех своих соседей в Центральной Европе.

И, мне кажется, что с течением времени этот разрыв будет увеличиваться, и привлекательность нашей страны для жизни, в том числе для граждан стран Центральной, а, может быть, даже и Западной Европы будет только возрастать. Это парадоксальная вещь. Думаю, что мы можем даже запомнить эту мою оценку и вернуться к этому разговору через год-два, когда эта тенденция станет более очевидной.

Был период, когда глобальный мир, который рушится сейчас, ещё развивался. И тогда Беларусь подвергалась очень серьёзной информационной обработке западными нарративами и мифами, которые рассказывали нам о том, что на Западе жить хорошо, что высокий уровень жизни в западных странах обусловлен тем, что там лучше законодательство, лучше условия для ведения бизнеса. Нам говорили, что для нашего блага мы должны встроиться в их мир на предложенных нам условиях. А всё это оказалось ложью. И эту ложь сейчас очень ярко вскрывает пришедший кризис.

Инициатива "Хельсинки-2"

Президент Беларуси всегда говорит очень точно, очень выверенно, с далёкой перспективой. Другой вопрос, что его не слышат иногда. И это для меня очень странно. Ведь сейчас его слова подтверждаются буквально каждый день. И с каждым днём всё больше и больше. Он пытается достучаться до западных политиков. Президент Беларуси - автор очень интересной инициативы, которая у нас получила название "Хельсинки-2". Это предложение о проведении конференции, на которую должны собраться ведущие государства и договориться о новых правилах общежития.

Проблема в том, что эта инициатива обогнала время как минимум на пять лет. Сейчас ведущие государства только начали борьбу за передел сфер влияния. Они сейчас решают, какие ресурсы будут ими захвачены, а какие - нет. Когда эта "битва" подойдёт к концу, только тогда эту инициативу можно будет реализовать. Но то, что это единственно правильный сценарий развития ситуации, можно дать стопроцентную гарантию.

Высокий уровень жизни Запад обеспечивал за счет развивающихся стран

Мы не должны забывать экономический аспект: более высокий уровень жизни был обеспечен тем, что через использование глобальных валют (доллара, евро), через систему кредитования, через правила глобальной торговли Запад создал иерархическую модель и как пылесос буквально высасывал материальные и финансовые ресурсы из развивающегося мира. А для того чтобы развивающийся мир не сопротивлялся слишком сильно, были использованы такие концепции как права человека и демократия. Причём эти концепции, правильные по своей сути, были превращены в социальное оружие. Поэтому те рецепты, которые предлагает Запад, становятся фактором социальной дестабилизации развивающихся обществ, а не их развития.

Но использовались также и откровенно "воровские" методы, они действуют и по сей день. Это офшоры, которые предоставляют возможность для коррумпированных элит развивающихся стран украсть деньги и спрятать в западных юрисдикциях, в западной банковской системе. И таких механизмов создано много.