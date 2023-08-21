Савиных рассказал, какие изменения ждут мир

Какие изменения ждут мир, зачем человечеству нужен космос и какими критериями должны обладать формирующиеся макрорегионы в многополярном мире, в программе "Актуальный микрофон" рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

По словам парламентария, союз государств должен обладать оборонным потенциалом. "Оборонный потенциал на первом месте - собравшись вместе государства должны иметь возможность защитить свою территорию от внешнего посягательства. На втором месте - наличие природных ресурсов. В условиях конфликта и противодействия, санкционной политики доступ к критически значимым природным ресурсам (продовольствие, вода, недра, железо, цветные металлы, топливо - нефть, газ) - это крайне важные вещи. На третье место я бы поставил человеческий потенциал - трудовые ресурсы. Причем это не просто трудовые ресурсы, но и система образования, система науки, которая должна быть сформирована самостоятельно в каждом макрорегионе, а не по лекалам извне. Это должны быть свои научно-образовательные комплексы, которые сумеют воспроизводить квалифицированную рабочую силу, квалифицированный человеческий потенциал для развития экономики региона. И, наконец, на четвертое место, не менее важное, я бы поставил свою собственную технологическую базу. В условиях экономического соперничества и конфликтов каждый макрорегион должен будет производить все товары, которые критично важны для развития. Это и транспортные средства, и станки, и микроэлектроника, и продовольствие, и фармацевтика, - перечислил политик.- Эти критерии позволяют понять, кто сможет выйти и сформировать макрорегионы, то есть наличие ресурсов тоже очень важно".

Большими ресурсами обладает глобальная олигархия, считает Андрей Савиных. "Но у нее может не получиться навязать свой проект инклюзивного капитализма всему миру, хотя они сумеют воплотить этот проект в определенных странах, которые они уже контролируют. В данном случае странах коллективного Запада", - пояснил депутат. - На второе место я бы поставил Россию в рамках формирования региона Северной Евразии. Мы северная цивилизация. У нас есть все возможности по всем критериям сформировать свой макрорегион. Далее идут Китай, Индия. Кроме них существует определенное количество региональных игроков, которые не в полной мере отвечают вышеперечисленным критериям, но которые будут пытаться сформировать свой макрорегион. Лично я скептически отношусь к их перспективам. Это Турция, Бразилия, Экваториальная и Южная Африка. Скорее всего, им придется примыкать в качестве младших партнеров-союзников к каким-то более серьезным макрорегионам".

По словам депутата, в формировании макрорегионов учитывается не географический принцип, а экономическая и историческая связанность и совпадение систем ценностей. "Это главные вопросы, которые будут в повестке дня", - сказал он.

Рассуждая о территориальных принципах деления, политик задался вопросом, если сторонники инклюзивного капитализма будут строить иерархическую систему, то где должно быть ядро и где периферия. "Раньше вся существующая система использовала в качестве периферии весь мир, высасывая оттуда ресурсы, - напомнил он. - Если сейчас они замкнутся в одном регионе, где будет эта ядро? Очень многие эксперты говорят о том, что, возможно, это ядро может переместиться в Австралию. Не зря же был создан AUKUS. Возможно, оно будет находиться где-то на территории Соединенных Штатов Америки, но явно не будет покрывать всю территорию, а Западная Европа, скорее всего, станет периферией, и ядро будет просто-напросто эксплуатировать Западную Европу, высасывая оттуда финансовые, технологические, человеческие ресурсы, обедняя эту территорию".

Отвечая на вопрос, будут ли конфликтовать макрорегионы между собой, парламентарий ответил, что если сформируется 5-6 макрорегионов, то возникнет вопрос: как нам взаимодействовать. "Создадутся государственные образования, причем это будут союзы государств, которые будут объединены единым рынком, единой системой ценностей, единой финансовой системой, технологической базой. У них, конечно же, будет где-то 15-20 лет на развитие. Им нужно будет воспроизвести полный цикл технологий у себя внутри для того, чтобы обеспечить себя. Но когда произойдет насыщение каждого рынка, то возникнет следующий вопрос: как нам жить вместе, на каких принципах взаимодействовать. Потому что конкуренцию между макрорегионами тоже никто не отменял. Но это произойдет через 20-30 лет. К этому времени человечество сможет понять, на какую общественно-экономическую формацию, на какую новую систему сновым способом производства мы сможем перейти", - считает политик.

Рассуждая над вопросом, является ли формирование макрорегионов промежуточным этапом для того, чтобы человечество вышло на совершенно другой уровень развития, депутат отметил, что вся история человечества состоит из бесконечных промежуточных этапов. "Конца нет. Мы всегда за очередным горизонтом видим следующий горизонт. Это неизбежность и это преимущество человеческого развития".

Когда человечество подходило к пределу своего развития (возьмем феодальный строй), оно остановилось в своем развитии, нужен был какой-то скачок, потому что система начала загнивать. Тогда произошел выход за пределы цивилизованного мира, который в то время концентрировался в основном на европейской территории. Началась эпоха больших географических открытий - включили практически весь мир в эту систему. Сейчас капиталистическая рыночная система общественно-экономической формации поглотила всю планету, распространяться ей некуда. Единственный, получается, фронтир развития - это выход в космос, переход цивилизации на космические технологии и выход на другие планеты. Андрей Савиных

Не зря сейчас космос для всех стран становится приоритетом номер один в развитии, считает парламентарий. "Хотя там нет коммерческого интереса в настоящий момент, - говорит он, - но это возможность просто-напросто сформировать совершенно другие возможности и совершенно иной потенциал".

Борьба за космос идет, она будет только обостряться. Гонка космических технологий только-только начинается и, безусловно, первое, что будут искать, это возможность их каким-то образом профинансировать, то есть вывести в какой-то режим самоокупаемости. Это сложно. Я думаю, что еще очень долгие годы государства, союзы государств, макрорегионы должны будут финансировать эти направления. Но за этим скрывается будущее, потому что выход за пределы Земли есть расширение системы. А это дает нам возможность сформировать новую общественно-экономическую систему, общественно-экономическую формацию. Андрей Савиных

Спикер добавил, что переход от общественно-экономической формации, когда население планеты занималась охотой, к оседлому земледелию занял, наверное, около тысячи лет, переход от первобытного общества к рабовладельческому занимал тоже 500-700 лет, переход к феодализму - Римская империя разрушалась минимум 400 лет, переход к капитализму уже уложился максимум в 150-200 лет, переход сейчас будет еще короче. "Получается, что темпы исторического развития человечества постоянно ускоряются, они сохраняют определенную продолжительность, потому что система большая, она не может трансформироваться за месяц или годы, это займет десятилетия. Но это все равно будет быстрее, чем переход, допустим, от феодализма к капиталистической рыночной системе", - сказал Андрей Савиных.