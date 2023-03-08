Савиных рассказал, когда Европа будет дружественна России и Беларуси

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь:

Рассвет Европы начался, на мой взгляд, с появлением Бреттон-Вудской системы и в рамках противоборства между СССР и США, в рамках двухполярного мира. Тогда и идеи социализма стали опасными для кластера транснациональных корпораций, для владельцев имущества и очень привлекательными для народа. Тогда и было принято решение создать достаточно большой средний класс, профинансировать его благополучную жизнь, чтобы снизить привлекательность идей социализма, а во-вторых, это также требовали и задачи промышленной революции, масштабного производства. Сейчас этот период завершается, считает парламентарий. Сокращение прав человека, сокращение уровня жизни именно среднего класса сегодня называется британскими и американскими профессорами "тихая революция элит". "Они вслух заявляют об этом, публикуется большое количество научных работ, в которых говорится о том, что страны Запада являются уже странами постдемократии. Что настоящая демократия там отсутствует, а там, где еще есть и элементы, традиции, институты демократии, то они свертываются, лишаются финансирования и распускаются. Это очень опасный процесс, который сейчас происходит практически во всем во всех странах коллективного Запада. Мы должны понимать и видеть эти процессы", - подчеркнул Андрей Савиных.