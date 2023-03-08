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Савиных рассказал, когда Европа будет дружественна России и Беларуси
О том, что происходит в Европейском союзе, в проекте "Успеть до полуночи" рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.
По словам парламентария, это сложный и интересный геополитический процесс. "У каждой страны и у каждого объединения есть свои исторические циклы развития. Если, допустим, для России это где-то около 100-120 лет, у США тоже около 100 лет, то Европа, мне кажется, развивается по длинным циклам 700-600 лет, отметил политик. - Сегодня они явно входят в период кризиса, в период переустройства, переформатирования. Хочу успокоить: в истории точку никто не ставит. Поэтому, лучше рассматривать этот процесс не как разрушение, а как переформатирование".
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По его мнению, видно, по каким линиям происходит переформатирование Европы. "Брюссель, часть стран Северной Европы находятся под контролем кластера транснациональных корпораций. Это наднациональный кластер владельцев, которые прекрасно себя чувствуют и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Мельбурне. И интересы национальных государств их не волнуют, считает парламентарий. - Брюссель в определенной степени действует в русле не национальных интересов".
Андрей Савиных отметил, что в противовес есть ряд континентальных элит, прежде всего юга Германии, севера Италии, Австрии, которые понимают логику этого процесса и пытаются выстроить защитные механизмы, пытаются сохранить ресурсы и создать для себя возможности для пересборки Европы. "В моем понимании, Венгрия не действует в одиночку. Венгрия превратилась в такого фронтмена, который говорит уже вслух об интересных именно этих кругов. Я думаю, что именно континентальная Европа в числе тех регионов и стран, которые я назвал, и станет точкой пересборки уже суверенной Европы, она выйдет из-под политического влияния англосаксонского мира и будет выстраивать свою новую политику. Как быстро это произойдет - увидим. Но, вне всякого сомнения, обновленная Европа будет дружественна и России, и Беларуси, и в целом Евразии", - уверен политик.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь:
Рассвет Европы начался, на мой взгляд, с появлением Бреттон-Вудской системы и в рамках противоборства между СССР и США, в рамках двухполярного мира. Тогда и идеи социализма стали опасными для кластера транснациональных корпораций, для владельцев имущества и очень привлекательными для народа. Тогда и было принято решение создать достаточно большой средний класс, профинансировать его благополучную жизнь, чтобы снизить привлекательность идей социализма, а во-вторых, это также требовали и задачи промышленной революции, масштабного производства.Сейчас этот период завершается, считает парламентарий. Сокращение прав человека, сокращение уровня жизни именно среднего класса сегодня называется британскими и американскими профессорами "тихая революция элит". "Они вслух заявляют об этом, публикуется большое количество научных работ, в которых говорится о том, что страны Запада являются уже странами постдемократии. Что настоящая демократия там отсутствует, а там, где еще есть и элементы, традиции, институты демократии, то они свертываются, лишаются финансирования и распускаются. Это очень опасный процесс, который сейчас происходит практически во всем во всех странах коллективного Запада. Мы должны понимать и видеть эти процессы", - подчеркнул Андрей Савиных.
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