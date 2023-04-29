Беларусь выступает за многополярный мир, но что это значит - Савиных рассказал о строительстве макрорегионов

Многополярный мир - это мир макрорегионов, а макрорегион - это политические, военные, экономические союзы суверенных государств, которые объединяются друг с другом для того, чтобы создать собственный рынок, обеспечить единую оборонную политику, а по большому счету чтобы пройти этот тяжелый период и сохранить свои шансы на развитие и на благополучное будущее. Об этом в программе "Скажинемолчи" рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.



По словам парламентария, очень часто декларируется, что Беларусь выступает за многополярный мир, но мало пояснений, что это значит икак это влияет на экономику, как это влияет на вопросы безопасности. Эти все вопросы нужно обсуждать в деталях, считает он, потому что общественность должна понимать, чем занимается их правительство.

Таких макрорегионов просматривается в мире не так уж и много, рассказывает депутат. "Шансы есть у Китая, у Индии, есть шансы у России. У Соединенных Штатов Америки, причем в США в схватке сошлись сразу две социальные силы. Первая -это кластер финансовых транснациональных корпораций, которые сейчас контролируют правительство Соединенных Штатов Америки. Не правительство контролирует кластер, а кластер контролирует правительство, - подчеркнул парламентарий. Вторая-представители реального сектора, которые хотели бы вернуть былую индустриальную мощь США. Это два взаимоисключающих проекта. Великобритания прилагает огромные усилия для того, чтобы сохранитьхотя бы как какой-то макрорегион, пытаясь обеспечить свое влияние на Ближнем Востоке,где-то в Индии игде-то в Центральной Европе. Вполне возможно, что ЕС, который получит удар от англосаксонского мира, станет зоной влияния Великобритании. Но это такие сценарии, которые мы можем рассматривать как вероятность".

Бразилия сейчас пытается использовать БРИКС как инструмент консолидации, отметил политик. Латинская Америка имеет шанс сформировать свой макрорегион, но, по словам депутата, у них явно не хватает ресурсов, у них слишком мало единства инет военного потенциала.

Важно пояснить, какими качествами должен обладать макрорегион, чтобы состояться, считает политик. "Каждый, кто пытается его создать, он сразу реализует две стратегии: одна стратегия направлена на консолидацию пространства, которое ему доступно, а вторая стратегия направлена на прорыв возможностей других игроков создать свои макрорегионы, - подчеркнул он. - Отсюда США реализуют планы по созданию AUKUS, и в то же время нагнетают конфликт вокруг Тайваня для Китая. Для Индии - это проблемные отношения с Пакистаном и ситуация вокруг Кашмира. Этот список можно продолжить".

Каждый макрорегион должен быть союзом государств, в которые входят как минимум 200-400 миллионов промышленного населения. Это единый рынок.При этом должны выдерживаться параметры военной безопасности, ресурсной безопасности, должно быть достаточно ресурсов, чтобы обеспечить развитие своей экономики;определенный уровень развития человеческого капитала, система образования и научная школа. Без своей самостоятельной научной школы макрорегион не сможет развиваться. И, наконец, технологическая безопасность: мы должны создавать все критически важные технологии у себя дома. Это касается и микроэлектроники, и компьютерной техники, и дорожно-строительной техники, и станкостроение, и многое другое. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь

Те макрорегионы или те государства, которые вокруг себя сумеют сплотить достаточное количество стран и обеспечивать эти параметры, по словам депутата, станутновымиигрокамина международной арене. Именноони будут сидеть за столом переговоров в рамках той конференции "Хельсинки-2", о которой говорил Президент Беларуси, напомнил депутат.

Мы прошли критично важный год. По сути дела, Россия сейчас воюет в Украине за право нам всем создать собственный макрорегион.Мы должны это понимать. Второй момент заключается в том, что, выстояв, и Россия, и Беларусь не позволили ограбить себя по второму разу. По сути дела, сказали нет. И мы первыми выламываемся из глобализации, из той глобальной системы, которая рушится. Это значит, что разрушение системы по нам уже ударит гораздо меньше, чем по странам коллективного Запада, ичем даже по Китаю и Индии. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь

Отвечая на вопрос, кто еще будет в макрорегионе, который выстраивает Россия, Андрей Савиных предложил прежде всего говорить о Беларуси,поскольку статус нашей страны более важен для нас. "У Беларуси есть шансы не просто войти в макрорегион, а войти в ядро будущего макрорегиона. Это крайне важно, поскольку та интеграция, которая закладывается в рамках 28 союзных программи в рамках оборонной политики, - это те стандарты взаимодействия, которые потом будут открыты для присоединения других стран, - сказал он. -Страны, которые присоединятся позже,не будут иметь всех возможностей стран-основателей, хотя и для них условия взаимодействия будут очень привлекательными".

Говоря о том, кто еще может войти в наш макрорегион, Андрей Савиных сказал, что, вне всякого сомнения, это могут быть страны бывшего СССР, а также традиционные партнеры, с которыми у Беларуси есть высокая степень связанности: логистические цепочки и определенныепредставления о единых ценностях. "Дальше я, наверное, уже смело могу назвать среди этих стран Иран, который сейчас очень быстро ускоряет процессы интеграции с ЕАЭС, с Россией, с Беларусью и потенциально станет частью этого нового макрорегиона. Мы же не говорим, что это будет одна страна. Это будет единое пространство, которое будет функционировать по одним и тем же законом, на основе одних и тех же принципов и ценностей. Дальше уже начинаются более сложные допущения, которые связаны с динамикой развития ситуации во всем мире. Здесь может оказаться Турция, здесь могут оказаться Балканы и по большому счету приличная часть Центральной Европы", - перечислилдепутат.





По его словам,процесс создания макрорегионов будет осуществляться сразу по нескольким линиям. Одновременно с формированием 5-6 макрорегионовпервое время еще будут существовать региональные державы, которые будут проводить совместную политику и балансировать между макрорегионами, сказал Андрей Савиных. "Математически более устойчива та система, которая имеет три точки опоры, не четыре, условно, а три. Это будет означать, что если в мире появится один лидер, то, допустим, два других лидера, два других игрока будут естественно объединяться друг с другом, чтобы уравновесить его возможности. Это называется балансом сил", - пояснил депутат.

Андрей Савиных обратил внимание на то, что новая внешнеполитическая доктрина России такой принцип баланса сил делает одним из главных для будущего развития международных отношений.Это не случайно, считает он. "Даже если будет 5-6 макрорегионов, все сведется к трем союзам, из которых два будут уравновешивать любого лидера, который будет пытаться вырваться вперед, - отметил парламентарий. - Парадоксальным образомэта система может оказаться очень устойчивой. Это будет баланс сил, баланс здравого смысла, это будет своего рода повторение вполне благополучного периода существованиядвух сверхдержав".

Будет ли каждый макрорегион выбирать свою экономическую модель,это следующий очень сложный вопрос, считает парламентарий. "Очевидно, что кластер транснациональных корпораций попробуетреализовать модель инклюзивного капитализма, - предполагает политик. - Это будет своего рода феодализм, неофеодализм на определенной территории в мире".

В нашеммакрорегионе, по словам Андрей Савиных, скорее всего, будет реализовываться модель социального государства, многоукладной экономики, где крупные государственные корпорации будут отвечать за развитие, а обслуживание населения будет поручено мелким частным предприятиям. "Такого рода многоукладность экономики позволит соединить выгоды рыночной системы с возможностями планирования", - сказал политик.

У нас есть социализм с китайской спецификой, есть кастовое общество и рыночная экономика в Индии. Я думаю, что будет три-четыре модели, которые начнут конкурировать между собой, и это даст хорошие толчки для развития. Потому что мир многообразен, соперничество моделей в конечном итоге позволяет нащупать оптимальный путь для развития всего человечества. Вот здесь мы должны выходить еще и за рамки системы в целом. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь