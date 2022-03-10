Савиных: Санкции становятся обычным инструментом борьбы с конкурентами со стороны Запада

"Иран находится под влиянием западных санкций уже более 40 лет. Тем не менее они нашли способы противодействия этому санкционному давлению и являются, по сути, одной из крупнейших экономик Ближнего Востока. Этот опыт, я думаю, важен сейчас, когда санкции становятся обычным инструментом борьбы с конкурентами со стороны коллективного Запада" , - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий подчеркнул, что Иран является дружественной нам страной. "И наше взаимодействие развивается буквально по всем направлениям. Конечно же, оно ограничено санкциями, которые несправедливо введены в отношении Ирана после выхода из ядерной сделки Соединенных Штатов Америки. Мы внимательно следим за этим процессом и поддерживаем усилия международного сообщества по возвращению к международным договоренностям, которые будут приемлемы для всех сторон. В этом случае у нас появятся действительно серьезные перспективы взаимодействия практически во всех областях: в сфере сельского хозяйства, машиностроения, нефтепереработки, логистики. Но уже сейчас у нас достаточно активно развивается взаимодействие в сфере образования, научного сотрудничества", - дополнил он.