ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Савиных: Санкционная политика Запада оказалась провальной

Геополитику и безопасность в новом мире обсуждают сегодня в Минске. Дискуссионный круглый стол проводится под эгидой Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей и посольства России при содействии Академии управления при Президенте Беларуси и МГИМО. Важной темой обсуждения стали сценарии геополитического развития в разных регионах. Отмечено, что глобальное переформатирование мира по сути означает и смену парадигмы экономической политики, а вся санкционная политика Запада оказалась провальной.

Они не располагают той экономической или финансовой мощью, которую, мы привыкли думать, они имеют. Их мир распадается - мир реального сектора. Мир реального производства, котороеразвивалось в РеспубликеБеларусь все эти годы, оказался более конкурентоспособным, он может противостоять санкциям, и более того, эти санкции заставляют его развиваться. Это парадоксальная ситуация.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Сегодня мы живем в быстро меняющемся мире. Причем особое внимание хочу заострить на масштабе изменений. Эти изменения затрагивают буквально все сферы как общественной, так и экономической жизни. Ломаются цепочки поставок, ломаются правила игры, широко используются санкции, мы видим увеличение числа локальных конфликтов и мы понимаем, что мир никогда не будет прежним, он изменится, причем изменится кардинально.

"В таких условиях необходимочувствовать перемены, понимать их и вырабатывать государственную политику, которая будет обеспечивать благополучие нашего народа", - подчеркнул Андрей Савиных.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все