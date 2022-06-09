Савиных: Санкционная политика Запада оказалась провальной

Они не располагают той экономической или финансовой мощью, которую, мы привыкли думать, они имеют. Их мир распадается - мир реального сектора. Мир реального производства, котороеразвивалось в РеспубликеБеларусь все эти годы, оказался более конкурентоспособным, он может противостоять санкциям, и более того, эти санкции заставляют его развиваться. Это парадоксальная ситуация.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси