Савиных: Сейчас задаются параметры и принципы, на которых будет функционировать многополярный мир

Это была часть информационного противоборства. Это тема, которая явно идет поверх любой оппозиции. Мы уже говорили, что многополярный мир формируется. Сейчас задаются параметры и принципы, на которых он будет функционировать. Сейчас вокруг Китая, России, стран БРИКС, стран ШОС формируется новая повестка дня. Многие стремятся в эти объединения, чтобы сформировать принципы функционирования. И Беларусь тоже. Мы идем со своей моделью международных отношений. Моделью, которая построена на интересах и уважении партнера, на равноправном, равноценном и взаимовыгодном финансовом и экономическом взаимодействии. Это новая модель, которая великолепно вписывается в идею многополярного устройства. И это опасно для стран однополярного мира. И понятно, они стараются дискредитировать. Но поскольку они не имеют прямого влияния, они используют методы информационной войны.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси