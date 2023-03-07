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Савиных: Сейчас задаются параметры и принципы, на которых будет функционировать многополярный мир

Как видим, какие-то провокации предпринимаются как попытки дестабилизации ситуации внутри страны, какие-то, чтобы перехватить информационную повестку на международной арене.

Отчаянные информационные провокации минувшей недели были прежде всего рассчитаны на отвлечение внимания от исторического визита Александра Лукашенко в Пекин. Кому и зачем это нужно, в проекте "Успеть до полуночи" рассуждает депутат Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.


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Это была часть информационного противоборства. Это тема, которая явно идет поверх любой оппозиции. Мы уже говорили, что многополярный мир формируется. Сейчас задаются параметры и принципы, на которых он будет функционировать. Сейчас вокруг Китая, России, стран БРИКС, стран ШОС формируется новая повестка дня. Многие стремятся в эти объединения, чтобы сформировать принципы функционирования. И Беларусь тоже. Мы идем со своей моделью международных отношений. Моделью, которая построена на интересах и уважении партнера, на равноправном, равноценном и взаимовыгодном финансовом и экономическом взаимодействии. Это новая модель, которая великолепно вписывается в идею многополярного устройства. И это опасно для стран однополярного мира. И понятно, они стараются дискредитировать. Но поскольку они не имеют прямого влияния, они используют методы информационной войны.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Подробности дипломатических провокаций на Парламентской ассамблее ОБСЕ и не только узнаем из первых уст. "Дипломатия без правил", или как сегодня вести себя на международной арене? Что ждет Евросоюз и США? Какую повестку готовит Беларусь к сессии Межпарламентского союза, об этом и не только смотрите в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" сегодня в вечернем эфире "Беларусь 1".

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