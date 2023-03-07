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Савиных: США входят в цикл очень серьезного внутреннего столкновения
США входят в цикл очень серьезного внутреннего столкновения. Об этом в проекте "Успеть до полуночи" рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.
Отвечая на вопрос, зависят ли напрямую выборы в США от хода СВО в Украине, парламентарий сказал: "Правильный ответ будет и да, и нет". И пояснил: "Соединенные Штаты Америки не имеют тоже своего суверенитета как национальное государство. Они управляются кластером транснациональных корпораций, владельцами этих корпораций и Федеральной резервной системы в том числе. Эти люди принимают решение о том, какой будет курс нового американского президента. И сами президенты, будь то Байден или Трамп, они ничего не решают на самом деле".
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Раньше был определенный консенсус: спасаем Соединенные Штаты Америки ценой обрушения экономик всего остального мира, рассказывает Андрей Савиных. "Это был период президентства Трампа, когда его допустили к власти. Именно он начал реализовывать эту программу. "Вспомните санкции в отношении Китая, России, вспомните создание такого постоянного давления в интересах исключительно Америки. Но именно в этот период этот класс собственников, давайте будем говорить проще, западных олигархов, они поняли, что цена, которую придется заплатить за это переустройство, слишком высока. И их единство раздробилось до такой степени, что они пошли на фальсификацию американских выборов, приведя Байдена к власти. У них сломался внутриэлитный консенсус, сказал депутат. - Какой из сценариев победит, сейчас пока сказать никто не может. Но чем дольше длится конфликт, тем глубже и жестче будет падение в Соединенных Штатах Америки. Как это будет происходить, мы увидим в ближайшие годы".
США входят в цикл очень серьезного внутреннего столкновения, продолжил политик. "Будет это гражданская война или это будут просто беспорядки, будет это исход определенных социальных групп или этнических групп из Соединенных Штатов, например, в Австралию или Новую Зеландию, сейчас говорить пока рано. Вне всякого сомнения, это цикл, который можно именовать приходом периода гражданской войны и перезагрузки для американского истеблишмента. По оценкам социологических служб США, более 50 % простых американцев, которые вроде как не интересуются политикой, убеждены, что какая-то форма гражданской войны в США произойдет в ближайший год. Можете себе представить ожиданиянаселения! - подчеркнул парламентарий.
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