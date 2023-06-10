Савиных: Те, кто говорит о победе Запада, - это и есть поджигатели войны в Украине

Те, кто выступает за продолжение украинского конфликта, кто говорит о победе Запада, - это как раз таки и есть поджигатели войны в Украине. Об этом в программе "Актуальный микрофон" заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

Мирного урегулирования сейчас не хотят те, кто спровоцировал эту войну, - страны коллективного Запада, кластер транснациональных корпораций, уверен парламентарий. "Они же пытаются создать иллюзию, что большинство мирового сообщества на их стороне. Это неправда. Две трети населения планеты, почти 80 % всех государств поддерживают позицию России. Поддерживают эту позицию потому, что они понимают, что Россия борется за создание многополярного мира, первая начала эту борьбу, и что будущее намного более благополучно именно если победит Россия. И таким образом они поддерживают прежде всего российскую позицию и урегулирование на тех условиях, которые были обозначены как итоги СВО. Я думаю, здесь очень просто все: кто выступает за продолжение конфликта, кто говорит о победе Запада - это как раз таки и есть поджигатели войны".

Отвечая на вопрос слушателя, как убрать паразитизм Запада, живущего за счет ограбления колоний, Андрей Савиных сказал, что на Западе создан вполне хорошо образованный, трудолюбивый средний класс, который может обеспечить себя сам. А вот банковская мафия или владельцы транснациональных корпораций, которые составляют не более одного процента населения мира, создают главную проблему. "Это очень небольшая социальная группа людей. Там иерархическое, несправедливое общество. Там разрыв между богатыми и бедными намного больше, чем мы здесь можем себе представить. И содержать их, конечно, никто не будет, - считает депутат. - Мы уже видим эти проявления через парламентариев иностранных государств, через общественное настроение. Мы видим, как граждане стран коллективного Запада начинают осознавать суть конфликта, суть текущего исторического процесса. Они начинают объединяться и начинают бороться за свои права. Я думаю, что впереди период очень серьезных потрясений".