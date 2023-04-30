Савиных: То, что весь мир поддерживает США - это великая ложь и абсолютно не соответствует действительности

Парламентарий привел в пример недавний анализ раскладки сил, опубликованный в журнал The Economist."Они пришли к выводу, что курс Запада поддерживают максимум 50-55 государств. Это в основном либо сами страны коллективного Запада, либо страны, которые целиком и полностью финансово от них зависят и не могут демонстрировать независимую политику, - сказал политик. - 12 стран сейчас активно выступают против этого курса. А все остальные, более 125-130 стран, они все в тайне желают успеха России и Китаю, но побаиваются занимать проактивную позицию, но они и отказываются осуждать. Они делают заявления, которые в принципе еще 10-15 лет казались неслыханными. Это показывает, насколько критично тотальное большинство человечества относится и к той глобализации, которая была создана Соединенными Штатами Америки, и уж тем более к тому процессу разрушения, который происходит сейчас".

Развивающиеся страны начинают потихонечку блокироваться вокруг БРИКС, вокруг АСЕАН, но делают это пока осторожно, но по мере разрушения глобального мира их позиция будет радикализироватьсяи звучать все больше, говорит парламентарий. Этот процесс очень сильно беспокоит США, считаетон. "Именно поэтому они реализуют информационные кампании, чтобы убедить себя и всех окружающих, что весь мир якобы их поддерживает, - сказал Андрей Савиных. - Они пытаются держать в определенном поле неведения население своих стран, им нужно послушное население, население, которое не будет бунтовать, не будет ходить на манифестации, поэтому они создают вот эту иллюзию того, что они побеждают. Тем более что у них есть поводы для опасений. Посмотрите, что происходит во Франции, посмотрите на массовые забастовки в Голландии, в Греции, буквально по всем странам. И это только цветочки, ягодки впереди".