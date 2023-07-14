Савиных: Украину в НАТО принимать никто не собирается, альянс уже контролирует эту территорию, а Зеленский и так управляем

По итогам саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля, Украина так и не получила приглашение в Североатлантический альянс. Почему военный блок не заинтересован в том, чтобы эта страна стала полноправным членом НАТО, в эфире программы "Марков. Ничего личного" на ОНТ рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных. Об этом пишет"СБ.Беларусьсегодня".

Как отметил депутат, саммит показал реальное положение дел.

"Дело в том, что Украину в НАТО принимать никто не собирался и не собирается. НАТО уже контролирует эту территорию, имеет полную власть на ней, управляет военными операциями, поставляет разведывательную информацию, вооружение. [Президент Украины Владимир] Зеленский исполняет все приказы стран коллективного Запада. Он полностью управляем, у него только одна задача - поставлять украинских военнослужащих в зону конфликта в качестве пушечного мяса", - рассказал Савиных.

Он подчеркнул, что все громкие заявления Зеленского - всего лишь пиар, который согласован с главным гегемоном.

"Зеленскому разрешено это делать, потому что ему нужно сохранить управляемость над украинской государственной машиной, над обществом. А для этого нужен образ сильного парня, который не стесняется и громко заявляет о потребностях Украины. Такой образ ему создают, но в реальности он полностью управляем", - добавил спикер.

Андрей Савиных пояснил, что Украину не возьмут в НАТО, поскольку сейчас украинские власти жертвуют своими гражданами ради интересов блока. Если же Украина станет членом альянса, НАТО придется воевать за это государство, что для альянса неприемлемо.