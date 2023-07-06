Савиных: В трескотне однотипных заявлений Запад пытается окончательно утопить здравый смысл и истину

Парламентская ассамблея ОБСЕ окончательно теряет свои позиции. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, комментируя итоги летней сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере (Канада), сообщает БЕЛТА.

По итогам сессии принята декларация, содержащая голословные обвинения в адрес белорусских властей.

"С большим сожалением мы вынуждены констатировать, что Парламентская ассамблея ОБСЕ окончательно теряет свои позиции как парламентский форум, который формировался как международная парламентская площадка для свободного, уважительного обмена мнениями, точками зрения для выработки и обсуждения сбалансированных и взвешенных решений по наиболее актуальным проблемам международной повестки дня. Сегодня мы как минимум отмечаем две разрушительные тенденции: резко изменилась тональность обсуждений, нормой стали эмоциональные, граничащие с истерикой заявления, главная цель которых - отвлечь внимание от содержания реальных политических процессов, замаскировать отсутствие логики и объективности в оценках. Такая истерическая атмосфера также призвана исключить оглашение иных отличающихся точек зрения. В трескотне однотипных заявлений страны коллективного Запада пытаются окончательно утопить здравый смысл и истину. Когда эта тактика не срабатывает, предпринимаются попытки воспрепятствовать или предельно затруднить участие других делегаций, которые осмеливаются высказывать свободную и непредвзятую позицию", - сказал Андрей Савиных.

Белорусская сторона постоянно сталкивается с ситуациями невыдачи виз или усложнения процедуры получения виз, которые носят практически запретительный характер, или с отказом в обеспечении безопасности, что является обязательным при проведении такого рода международных мероприятий, отметил депутат. "На сессии в Ванкувере эти деятели пошли еще дальше, они приняли решение проводить мероприятия Парламентской ассамблеи только в тех странах, которые отказываются выдавать визы парламентариям из Беларуси и России. Полностью осознавая, что этот подход квалифицируется как нарушение международных обязательств, управляющие органы ПА ОБСЕ стыдливо перекидывают ответственность на политический истеблишмент отдельных стран Запада, видимо, полагая, что имеющиеся поставки вооружений, разведывательной информации, поощрение участия в зоне боевого конфликта вооруженных наемников уже является достаточно сложным обстоятельством, которое не сильно ухудшит и без того конфронтационную ситуацию. Эти две тенденции означают, что ПА ОБСЕ как площадка для укрепления взаимопонимания и безопасности уже прекратила свое существование и превращена странами коллективного Запада в инструмент информационной войны и агрессивной пропаганды", - подчеркнул он.

Площадка Парламентской ассамблеи ОБСЕ превращена странами Запада в инструмент информационной войны и агрессивной пропаганды



"ПА ОБСЕ как площадка для укрепления взаимопонимания и безопасности уже прекратила свое существование и превращена странами коллективного Запада в инструмент информационной войны и агрессивной пропаганды", - сказал Андрей Савиных. А резолюции Парламентской ассамблеи окончательно превратились в инструменты лжи, давления и шантажа.

"Мы отмечаем, что составители текстов даже не пытаются соблюсти логику изложения и придать хотя бы минимальную правдоподобность выдвигаемым обвинениям, - отметил депутат. - Приведу лишь два примера, хотя их значительно больше. Прежде всего Беларусь обвиняют в похищении детей. Хотя не составляет никакой трудности проверить, что украинские дети приезжают в Беларусь на непродолжительный отдых с согласия своих родителей. Мы таким образом пытаемся облегчить для этих юных людей тяготы войны, поддержать их психическое и физическое здоровье. Или другой пример, Беларусь обвиняют в инструментализации миграционного кризиса, используя терминологию из резолюции Парламентской ассамблеи. Я оставляю за скобками рассуждения о том, какие государства спровоцировали этот миграционный кризис своими военными операциями в Афганистане, Сирии, Ираке и Ливии. Для того чтобы осознать абсурдность этих обвинений, достаточно вспомнить, что только по восточно-средиземноморскому маршруту в ЕС попадает более 250 тыс. человек в год. Тем не менее Парламентская ассамблея ОБСЕ обращает внимание только на Беларусь, где пиковый уровень миграции составлял около 2 тыс. человек в 2021 году. Примечательно, что маршрут движения через Беларусь был использован международными преступными группами только после того, как ЕС официально отказался от взаимодействия с нашей страной по программам борьбы с нелегальной миграцией. Это решение ЕС было замечено преступными группировками, которые и организовали новый маршрут. Примечательно, что на 90% членами этих преступных группировок являются граждане Польши, Германии Литвы. Тем не менее в условиях масштабного и беспрецедентного миграционного кризиса парламентариям из стран коллективного Запада политически удобно замечать только один маршрут - через Республику Беларусь, игнорируя все остальное".