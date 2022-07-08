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Савиных: Запад никогда не видел в нас партнеров - только вассалов
Запад никогда не рассматривал Беларусь в качестве партнера - только в качестве вассала. Таким мнением в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" поделился председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает БелТА.
"Обращение Президента было адресовано не только руководству Украины - это был четкий сигнал руководству НАТО. Он заключается в очень простой и понятной мысли: белорусы никогда не начнут первыми, но если начнете вы, то это будет онтологический конфликт. Мы будем стоять до последнего. Это был посыл, который исключает любые манипуляции. Четкий и ясный. Невозможно будет сказать, мол, мы этого не поняли. Это значит, что если кто-то нарушит эту красную черту, то вся ответственность будет лежать только на них. Это главное в заявлении", - сказал Андрей Савиных.
По его мнению, все разговоры о балансе Беларуси в отношениях с Россией и Западом - это миф. "Западная метрополия пыталась в определенной степени снизить уровень сопротивляемости большого количества стран, не только Беларуси. Запад выстроил иерархический мир. Он высасывал материальные, финансовые и человеческие ресурсы. Для того чтобы мы не сопротивлялись, были использованы когнитивные технологии, мифы о сотрудничестве, мифы о каком-то взаимодействии. Все это делалось для снижения уровня сопротивляемости, чтобы мы не видели пути выхода из реальной проблемы. И это хорошо получалось. Но со временем все противоречия вышли наружу. Запад никогда не видел в нас партнеров - только вассалов", - заключил Андрей Савиных.
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