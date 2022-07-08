Савиных: Запад никогда не видел в нас партнеров - только вассалов

Запад никогда не рассматривал Беларусь в качестве партнера - только в качестве вассала. Таким мнением в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" поделился председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает БелТА.

"Обращение Президента было адресовано не только руководству Украины - это был четкий сигнал руководству НАТО. Он заключается в очень простой и понятной мысли: белорусы никогда не начнут первыми, но если начнете вы, то это будет онтологический конфликт. Мы будем стоять до последнего. Это был посыл, который исключает любые манипуляции. Четкий и ясный. Невозможно будет сказать, мол, мы этого не поняли. Это значит, что если кто-то нарушит эту красную черту, то вся ответственность будет лежать только на них. Это главное в заявлении", - сказал Андрей Савиных.