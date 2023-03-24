Савиных: Запад потерял стратегическую инициативу

Какие сценарии в мире сейчас разыгрываются ведущими игроками, в программе "Актуальный микрофон" в эфире Белорусского радио рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

Соединенные Штаты Америки сделали ставку на инклюзивный капитализм, говорит парламентарий. Они понадеялись перестроить весь мир, сохранив глобализацию на новых принципах, которые не имеют никакого отношения ни к рынку, ни к рыночной экономике. Но у них не получилось. "Россия, начав специальную военную операцию, разрушила их планы. Они проиграли, и это очень серьезная потеря стратегической инициативы. Запад сделал ставку на уничтожение экономики России и опять же проиграл. Они думали, что это будет своего рода экономический блицкриг,что им удастся подвести российскую экономику к краху максимум в течение полугода. Но этого не только ни случилось, наоборот российская экономика демонстрирует признаки укрепления, - уверен он. - Есть проблемы, не буду с этим спорить, но экономика РФ устоит, вне всякого сомнения".

Потеря стратегической инициативы и невозможность завладеть российскими ресурсами приводит к тому, что они вынуждены заниматься каннибализмом, заявил Андрей Савиных. "Они начинают вытаскивать ресурсы из регионов, которые контролируют, у своих союзников. Западная Европа, Япония - это как раз примеры того, когда вытаскиваются корпоративные возможности. Практически каждая десятая немецкая компания сейчас думает о переносе части своего производства в основном в США. Каждая пятая, по-моему, увеличивает свое уже имеющееся производство в других регионах, убирая его из Европы. Этот процесс имеет инерцию: если он наберет мощь, то остановить его будет уже очень сложно, - предупредил политик. - Сейчас это пока только первые цветочки, но ягодки будут впереди. Мы видим повторение ситуации как в Первую и Вторую мировые войны, когда экономика Европы была уничтожена, а основные корпорации перебрались либо в Соединенные Штаты Америки, Канаду, либо куда-то еще. На этом фоне у американского истеблишмента возникает второй сценарий".

Кризис на Западе от конфликта в Украине не зависит



Андрей Савиных заострил внимание на очень важном моменте: "Мы часто говорим о том, что конфликт Россия - США носит глобальный характер. Но экономическая ситуация, в которой оказались не только США, но и все страны коллективного Запада, от конфликта в Украине не зависит. Независимо от итогов этого конфликта экономическая ситуация для Запада будет ухудшаться. Они в любом случае пройдут через вариант "Великой депрессии". Им придется перестраивать свою собственную экономику. Это неизбежно. Но ни от кого: ни от Китая, ни от Индии, ни от России этот кризис не зависит. Это естественный процесс, потому что они довели это уже до точки невозврата".

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По словам парламентария, неоглобалистысмогут каким-то образом выйти из ситуации двумя путями: сохранив как можно больше ресурсов для себя, при этом обрушив экономику других стран, либо законсервировавшись в каком-то регионе, где они смогут контролировать ситуацию. "Сегодня появляется очень много сообщений о том, что активизируется взаимодействие США и Великобритании с Австралией и Новой Зеландией (известный AUKUS). Сейчас все больше и больше появляется материалов, которые говорят о том, что AUKUS может стать местом базирования так называемых реднеков, выходцев из англосаксонского мира, протестантов, которые там будут формировать новый экономический порядок. Причем, скорее всего, только часть Соединенных Штатов Америки будет притянута к участию в этом регионе. В значительной основной части США происходит смена политических элит. К тому же США могут поделиться, это же 50 разных штатов. Какие из них отойдут AUKUS, а какие, условно говоря, сохранят самостоятельность, сегодня никто не может сказать, - отметил он. - Но к власти там приходят элиты, которые по духу, по менталитету очень близки Латинской Америке. Более того, они выходцы из Латинской Америки, у них религия - католицизм. Они совершенно по-другому смотрят на мир. И многие эксперты даже начинают говорить о феномене Ибероамерики, когда Соединенные Штаты Америки вливаются в отношения с Латинской Америкой и выстраивают какой-то общий союз на совершенно новых принципах, не тех, на которых была построена Америка отцов-основателей, Америка XIX века".

Борьба Севера и Юга в принципе продолжится, считает депутат. "Я не думаю, что она будет остро происходить на уровне элит, там сумеют договориться, - уверен он. - Но любой такого рода водораздел, естественно, создает очень серьезные социальные противоречия. И они будут достаточно жестко проявлять себя".





За последние 30-40 лет все транснациональные корпорации потеряли связь со своими национальными государствами, подметил Андрей Савиных. Более того, они воспринимают национальное государство как обузу: они мешают им зарабатывать деньги, постоянно требуют налоги на оплату социального развития, пенсий, еще каких-то вопросов, которыехарактерныдля всех национальных государств. "Получается парадокс, что национальныегосударстваГермании, Соединенных Штатов Америки,как и национальное государство Беларуси, имеют конфликт именно с этой наднациональной корпоративной настройкой. И там тоже есть большое количество людей, которые не хотели бы идти по этому пути, - обратил внимание политик. - AUKUS в определенной степени - это попытка воссоздать нормальное национальное государство на новых принципах, правда, достаточно агрессивная, но все равно это попытка уйти от этого инклюзивного капитализма и транснациональных корпораций".

Конфликт разворачивается по всему миру поабсолютноразным направлениям, считает депутат. Но проблема в том, что Западная Европа оказалась в очень сложном положении. "У них нет ресурсов, не хватает пассионарности. Они, подначиваемые США, сейчас в серьезной степени сожгут свой военный потенциал в Украине, по большому счету, непонятно, как они дальше будут существовать. Любой финансовый кризис уничтожит социальную систему ЕС, - уверен он. - Ситуация там, конечно, не такая уж бедственная, но динамика весьма печальная. Там будут происходить тоже очень интересные процессы. Великобритания, которая уже не является членом ЕС, постарается взять под свой политический и в какой-то степени финансовый контроль Северную, Восточнуюи Центральную Европу (Польшу, Чехию и так далее). А континентальная Европа будет пересобираться вокруг севера Италии, Австрии, юга Германии для того, чтобы сохранить старую Европу с ее традициями и культурными ценностями. Получится или нет - сложный вопрос".

Будущее Европы связано с серьезными потрясениями. И этих потрясений будет несравнимо больше, чем в Беларуси, считает Андрей Савиных. "В 90-е в Беларуси все проходило достаточно мирно, хотя и экономическая ситуация была очень тяжелая. В Европе сложная экономическая ситуация будет сопровождаться еще и большими конфликтами между социальными группами, потому что там слишком лоскутное одеяло, очень серьезны различия, которых не было в Беларуси. Поэтому там возможны социальные конфликты, в том числе и вооруженного типа", - предупредил он.

Что происходило в Вене на ПА ОБСЕ

В условиях катаклизма, в условиях трансформации мира уже не работаютмеждународное законодательство имеждународное право, говорит глава Постоянной комиссии парламента. "Если не работает международное право, то невозможно с кем договариваться. Мы возвращаемся к принципам Realpolitik (право сильного), когда диалог невозможен в принципе, каждый пытается навязать свою точку зрения", - поясняет он.

По словам Андрея Савиных, в Вене на Парламентской ассамблее ОБСЕ это проявилось особенно ясно. Не имея возможности изменить или как-то повлиять на этот процесс, целый ряд парламентских делегаций просто-напросто создавал атмосферу истерики, крика. "Я думаю, причины такого поведения две. Первая - это то, что они действительно поняли, что Европа будет отдана корпорациям Соединенных Штатов Америки на разграбление, и что у нее резко сокращается поле для маневра, и будет трудно. А вторая причина, пока еще все-таки есть стабильность, пока еще старая система работает, можно побороться за те финансовые потоки, которые Соединенные Штаты направляют политическим кругам в Европе, получить гранты, получить финансирование для своих партий. Вот эти две цели и реализовывали практически все малые страны Европы", - подытожил он.

Участие Беларуси в международных организациях

Есть ли резон Беларуси участвовать в международных организациях, спросил радиослушатель.

Резон есть, заявил Андрей Савиных. "Я считаю, что белорусская позиция более продумана. Минимум 30-40 % населения западных стран не поддерживают текущий политический курс. Да, они пассивны, дезорганизованы, они не организованы в политические партии, наконец. Хотя во Франции есть движение Ле Пен,а в Германии "Альтернатива для Германии". Кстати, в Португалии, Италии, Испании усиливаются социалистические и даже коммунистические движения. Это все происходит, - отметил он. - Поэтому наш приезд туда - это возможность диалога, разговора именно с этими новыми, возрождающимися политическими силами. Это надо делать, надо доносить до людей, что существует альтернатива тому, что они видят каждый день, что есть ШОС, есть БРИКС, есть Китай и Индия, Россия, есть страны, которые хотели бы обеспечить нормальное мироустройство, в котором будет место для всех, и в том числе для старой Европы".

Отвечая на вопрос слушателя, трудно ли психологически работать в таких недружественных условиях, Андрей Савиных сказал, что в сложной, противоречивой где-то даже враждебной атмосфере работать непросто, но за эти годы выработаны навыкии принципы. "И второй, очень важный момент, который я хотел бы подчеркнуть. Я не воспринимаю это на личностном факторе. Я представляю государство. Моя задача, в каких бы условиях я ни находился, донести нашу позицию. Что я и делаю. Для меня это гораздо важнее, чем то, что я чувствую, - подчеркнул он. - И я убежден, что мы будем действовать так и в будущем. Мы не будем поддаваться эмоциям, мы будем рационально, спокойно доносить свою позицию, апеллируя прежде всего к рациональному мышлению. Это важно".





Война в Украине уже приобрела все черты общеевропейской войны

Другой слушатель поинтересовался, почему американцы хотят довести украинский конфликт до состояния общеевропейской войны, и неужели странам интересно воевать за американские интересы?

Проблема заключается в том, что в этих странах политический истеблишмент уже не является чисто национальным, ответил Андрей Савиных. "Особенно это видно в Прибалтике в очень многих случаях и на примере отдельных политиков либо даже целых политических институтов. Потому что они не отражают интересы собственных народов, они работают на интересы нового гегемона, доминанта - Соединенные Штаты. Почему это выгодно? Да потому что они пытаются таким образом устроить личную судьбу в какой-то мере или судьбу своих детей, - пояснил он. - Но по большому счету в интересах своей страны они не работают. Может быть, они, конечно, питают какие-то иллюзии".

По его мнению, война в Украине уже приобрела все черты европейской войны. "Потому что сложной военной техникой, которая поставляется на Украину, могут управлять только хорошо обученные военные специалисты, которых невозможно подготовить за полгода или за три месяца, - пояснил парламентарий. - В результате мы видим увеличение числа польских, венгерских, американских, британских наемников. И сейчас это наиболее боеспособные части. Так что война уже приобрела общеевропейский характер".

Но он уверен, что в любом случае эта коалиция, как и в прошлое столетие, обречена на провал. Это неизбежно, считает Андрей Савиных. "Кстати, об этом намекнул Президент Беларуси, который сказал интересную фразу (не все обратили на нее внимание). Он сказал, что договариваться надо сейчас. Потом, когда Россия переведет свою экономику на военные рельсы, договариваться будет поздно. Это предупреждение опять-таки миролюбивой страны в адрес этих сорвиголов", - отметил депутат.

Значение того, что Дания собирается в НАТО, не стоит преувеличивать, ответил на следующий вопрос парламентарий и пояснил: "Соединенные Штаты Америки пытаются каким-то образом консолидировать военный блок НАТО, но они при этом обескровливают экономику ЕС. Уже сейчас эксперты говорят, что 70-80 % НАТО - это США. Если посмотреть на Польшу или Турцию (эти страны они контролируют в определенной степени), то будет там Дания, Швецияили Финляндия, принципиально на расклад силникак не влияет, хотя и создает определенное напряжение для военных специалистов".

Появление новых военных блоков в Тихом океане (QUAD и AUKUS) - это гораздо более серьезная тенденция, которая говорит о том, что НАТО может даже быть расформировано. Но по большому счету, говорит политик, сейчас в Украине решается будущий баланс сил в Европе.

Где Европа?

"Европа - это Европа до Урала, а Евросоюз - это просто Европка", - высказал мнение слушатель, и Андрей Савиных поддержал, сказав, что это интересная тема. "Я считаю, что в Европе всегда существовало как минимум две европейские цивилизации - это восточноевропейская, которая имеет свои корни в Константинополе, и западноевропейская с корнями в Риме, - говорит политик. - Но парадокс заключается в том, что если брать европейские традиционные ценности, которые основаны на греческой философии, на христианской нравственности, то именно восточноевропейская цивилизация и является носителем этого зерна, этих ценностей. Западная начинает медленно, но уверенно выходитьоттуда, полностью отказываясь от христианской нравственности и христианских ценностей, формируя какой-то совершенно новый социальный баланс. То есть у них разрушается семья, у них уничтожаются традиционные гендерные роли, разобщаются люди, - этих процессов идет очень много. Более того, они отрицают фундаментальные, на мой взгляд, положения о том, что человек является привилегированным существом иимеет приоритет над окружающей средой. И если это происходит, то Европа как раз таки на нашей территории. А все что за Бугом, это уже надо посмотреть".

Наша Европа уже продлевается и дальше Урала, до Владивостока, рассуждает он. "Мы говорим о цивилизации, которая сформировалась на территории Европы, как минимум, 2 тысячи лет, а то3 тысячи лет назад (учитывая древнегреческое наследие)исуществует до сих пор,и она сейчас переживает сложный период".

Вес Беларуси намировой арене



Комментируя робкие сомнения слушателя, что маленькая страна Беларусь в международном плане имеет большой вес, политик ответил: "Беларусь имеет гораздо больший психологический вес, чем, скажем, наш экономический потенциал или количество денег, которое мы контролируем или обладаем. Потому что и свою внешнюю политику, и свое участие в международных делах мы основываем не на Realpolitik, не на финансовых потоках, а на принципах и праве, на идеях, которые нравятся людям, представителям других стран, которые смотрят на Республику Беларусь. Мы не боимся их отстаивать, и поэтому наш голос слышат. И мы делаем иногда гораздо больше, чем другие".

Отвечая на вопрос о продажных элитах, которые, вероятно, со своими капиталами сегодня обосновалась в Лондоне, политик отметил, что не стоит все элитные группы, всех людей, которые принимают решения, относить к этой продажной элите. "Это определенная категория людей, которая была встроена в глобальный мир в качестве младших партнеров или приказчиков транснациональных корпораций. Именно они получили высокий уровень материального достатка и хотели бы это сохранить даже в ущерб собственной стране. Их становятся меньшинство, и, я думаю, что их скоро не будет. Я имею в виду на территории наших стран. К Беларуси, кстати, это не относится вообще", - подчеркнул он.

Комментируя мнение, что дружить надо с теми, кто не запятнал свою историю колонизацией,работорговлей и фашизмом, парламентарий сказал: "Надо понимать одно: если определенные социальные группы пытаются проводить мысль о создании опять очередной экономической иерархии, если эти социальные группы хотели бы получить преимущество в экономической, политической жизни за счет других стран или других групп, то это всегда ведет в сторону фашизма и нацизма. И, безусловно, мы будем против этого бороться. Мы же говорим о том, что все люди равны, все люди должны иметь возможность жить, развиваться, работать, быть счастливыми, в конце концов. И это наш принцип".

Китайское партнерство

Чтобы ответить на вопрос, какие наши интересы в Китае, стоит начать с нашего региона, сказал политик. "Россия сегодня на Украине воюет за право сформировать собственный макрорегион, самостоятельный, независимый от кого бы то ни было в мире, - пояснил парламентарий. -Одним из партнеров этого макрорегиона будет Китай, который сам по себе является крупной державой и макрорегионом. У него тоже есть свои проблемы. Сегодня мы живем в такое время, когда проблемы есть у всех. Ситуация вокруг Тайваня - это попытка транснациональных групп остановить развитие Китая, в идеале даже раскололась страну. Это серьезная опасность. Я убежден, что китайское руководство это понимает, предпринимает нужные шаги. Даже эта медлительность Китая определяется тем, что Китай мобилизуется и готовится к сложным временам. У Китая много проблем, хотя и достаточно ресурсов для того, чтобы их решить".

Китай будет серьезным партнером не только для Республики Беларусь, уверен политик, но для всего нашего макрорегиона, и, конечно, рынком сбыта очень многих товаров, особенно наукоемких, секторальных товаров. Это серьезный партнер для сотрудничества. И второй момент, Китай все-таки пытается сохранить глобализацию на китайских принципах.