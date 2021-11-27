Савиных: Запад выкачивал ресурсы из всего мира, создавая у себя более высокий уровень жизни

О том, кто виноват в миграционном кризисе, и почему Запад пытается перевести стрелки, и причем тут геополитика, расскажет в студии программы "Скажинемолчи" председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

- Почему мигранты сосредоточены на польской границе, а на границе с Литвой мы не видим такой ситуации?

- На границе все больше и больше мигрантов. Кажется, что эта масса может стать способом прорыва.

Движение мигрантов из бедных стран в благополучные - это явление всего ХХ века

- Почему они идут в Германию? Кто им что пообещал? Причем здесь канцлер Меркель? Зачем эта страна нужна беженцам?

Проблема, на мой взгляд, связана с безответственной, явно недальновидной и по большому счету преступной политикой, которую страны коллективного Запада реализовывали в ряде стран на Ближнем Востоке. Это оккупация Ирака, оккупация Афганистана, это военная операция в Ливии, это целый ряд цветных революций, которые, по сути дела, разрушили социальные порядки в большом количестве стран.

Но парадокс (мы должны об этом тоже говорить) - ни в одной стране мира, где происходила цветная революция, люди лучше жить не стали. Там увеличилась бедность, увеличилась преступность.

Факт По большому счету - цели революции были достигнуты, но были обратны чаяниям тех людей, которые выходили на улицы.

- Разве к нам не едут участники этих арабских весен?

- В соцсетях есть комментарии, что там у них отличные зарплаты. У многих айфоны, одеты они неплохо.













- Те люди, которые революции придумывали, они своих целей достигли? Я о бумеранге. Это сейчас возвращается к ним?

В 90-х годах после разрушения Советского Союза коллективный Запад выстроил иерархическую структуру глобальной экономики и глобального общества. В рамках этой структуры развивающимся странам и нам с вами был навязан неэквивалентный обмен - финансовый, экономический, торговый. То есть, другими словами, ядро системы (а это прежде всего США и страны ЕС, Япония) выкачивали определенные ресурсы из всего мира, создавая у себя более высокий уровень жизни.Как только в любой стране появлялось правительство, ориентированное на национальные интересы, там организовывалась цветная революция для того, чтобы дестабилизировать социальные порядки и вернуться к эффективной работе этого механизма по перераспределению средств для центра.

Эта системаработала на протяжении многих лет, пока мы не вошли в период серьезного затяжного кризиса. Механизм начал ломаться. Сейчас требуется все больше и больше разрушений для того, чтобы обеспечить этот неэквивалентный обмен.

Но есть и сопутствующие негативные проявления: когда вы забираете слишком много денег из периферии, люди этой периферии начинают стремиться в те страны, где, как им кажется, существует благополучие, существует перспектива, существует будущее.

Как восполнить трудовые ресурсы ЕС?



- Говорят, Меркель позвала их. Почему?

- Да и работать, как выяснилось, там немного желающих. Люди предпочитают получать пособия.













Механизмы осуществления неэквивалентного обмена: финансовый и контроль технологий



- Сейчас Европа переживает газовый кризис, потому что летом она не запаслась достаточным количеством. Как понять шаги и решения, которые принимает коллективный Запад? Это инфантилизм или кризис?

Всегда, когда появлялись новые отрасли на разных этапах, Запад сначала концентрировал производство в этих высокомаржинальных, высокодоходных отраслях у себя и только потом позволял им распространиться на весь мир.

Если начать вообще издревле, с момента зарождения этого механизма, то это было производство шерсти. Категорически было запрещено продавать необработанную шерсть за пределы Великобритании кроме как только в виде шерстяной ткани. Потом, когда маржинальность этого производства упала, технологияраспространились сначала на Западную Европу, потом на весь мир. Сейчас шерстяные ткани производятся в Китае. Это происходило во всех отраслях постепенно. Сначала производство станков, потом производство автомобилей, потом производство компьютеров. Сейчас осталась единственная критичная сфера - это производство микрочипов, микросхем. И лидирующие позиции в этом занимают США, Германия, уже после них идут Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Япония. Все распространяется.

Новая схема – зеленая энергетика

В результате была придумана нова схема: надо создать новый набор технологий, которые будут дорогими, высокомаржинальными, и которые страны коллективного Запада сумеют продавать периферии, сделав их необходимыми. Какие это технологии? Это технологии зеленой энергетики. Борьба за климат обусловлена именно этим. Запад серьезно вложился в зеленую энергетику.

Газ в какой-то мере и есть зеленая энергетика. Фактически получается, что они не сумели выйти на производство электроэнергии в таких масштабах, которое бы обеспечивало современные отрасли, поскольку они все энергоемкие. Запад двигался в этом направлении не менее 20 лет. Вы знаете эту историю о закрытии атомных станций в Германии. Они в результате обескровили свою энергетику. И на каком-то этапе столкнулись с кризисом и банальной нехваткой энергетических ресурсов. А как следствие - с ростом цены на газ. А почему это нельзя было просчитать? Мы иногда думаем, что какое-то правительство обладает знаниями и всеми ресурсами для принятия только умных, грамотных, долгосрочных решений. Увы, это не так. Люди очень часто ошибаются.

- Президент заявил, что мы готовы отправить прямым рейсом мигрантов в Мюнхен. Состоялся разговор Лукашенко с Меркель. Возможно ли, что будет открыт гуманитарный коридор?

Беларусь готова содействовать переезду этих людей туда, где их хотят принять. В данном случае в Баварии.

Каким образом это будет - не проблема Беларуси. Президент как раз говорит, что мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы это осуществилось, потому что понятно, что нам не нужен этот кризис. Мы заложники этого кризиса. Мы хотели бы, чтобы это быстрее закончилось. И мы готовы идти на определенные шаги, чтобы вернуться в нормальную ситуацию.

- Большинство людей, которые находятся на границе - это курды и езиды. Что это за люди? Что у них за ментальность?

- Есть слухи, что курды и езиды какую-то часть ИГИЛ составляют.

- Приезжают крепкие молодые ребята, что они здесь забыли? Неужели риск заморозить собственного ребенка в лесу важнее, чем находиться на родине?

- Есть масса стран, в которых можно жить и работать, но они стремятся в Германию, потому что там самое большое соцпособие. Они там могут соединиться с семьей, где есть огромная курдская община.

Моментистины и повод задуматься о ценностях



- Кампания в государственных СМИ призывает нас к сочувствию к этим людям, но внутри общества разгорается конфликт. Поменялась картинка за окном. Многие мигранты ведут себя не совсем в соответствии с нашими ценностями. Мусор на улицах.

Давайте пусть это станет хорошим интересным моментом истины для того, чтобы мы сами для себя решили, что такое гостеприимство и где его предел. Но мы также гордимся, что Беларусь - толерантная страна. Это часто декларируется. Давайте для себя решим… Появляются люди в беде, которые избрали Беларусь как маршрут движенияв западном направлении, и они создают нам определенные неудобства. Очень многие эти неудобства связаны с нашими субъективными страхами.

Я не знаю примеров, чтобы беженцысовершали преступления. Скорее всего, это исключение, чем правило. Потому что они заинтересованы, чтобы по линии транзита была более-менее благоприятная ситуация. Второй вопрос - я не думаю, что они богаты. Реально это люди, которые сумели найти деньги для того, чтобы обеспечить этот маршрут. Они понимают, что им придется их тратить. И, скорее всего, им придется платить этим преступным группировкам, тратить на свое содержание, на жизнь, на детей. Мне кажется, что это больше как акт отчаяния. Здесь нет какого-то изобилия, здесь нет какого-то благополучия. Я не могу представить, чтобы благополучный человек, живущий хорошо на родине, рискнул бы пройти этим маршрутом.

Поэтому давайте проявлять больше сочувствия. Здесь вопрос третьей ценности - насколько мы готовы сочувствовать другим.













- Миграционный кризис начался не сейчас, и он надолго. К чему мы должны готовиться?

Поэтому давайте учитывать, что те 2-4 тысячи нелегальных мигрантов на белорусской границе - это капля в море.

Основной маршрут пролегает через Средиземное море, через Грецию, и еще раз подчеркну, мы абсолютно не знаем, какое количество мигрантов проходит через Украину. Просто благодаря конфликту Беларуси и ЕС организаторы нелегальных маршрутов миграции увидели, что есть возможность использовать Беларусь и начали это делать. И мы столкнулись с этим. Но этому явлению даже в острой фазе последнего времени не менее 10 лет. Это говорит о том, что поток мигрантов не иссякнет в ближайшие годы.

- Они не исчезнут с улиц Минска?

- Мы хотим доказать ЕС, что без нас они не обойдутся.

Развивается серьезный глобальный кризис



- Почему мы стали такой лазейкой?

- При этом тысячи людей мы продолжаем возвращать. Это тоже звучит в отчетах.

Белавиа не подвозит, потому что Белавиа выполняет общие рейсы с турецкими авиалиниями. Там совместные рейсы.

Запад пытается перевести стрелки



- Очень обидно, что мы как бы оправдываемся в этой ситуации.

Огромное количество элитв разных странах до сих пор питают иллюзию, что они смогут решить свои проблемы за счет других, что они смогут затратить меньше, а заставить других, а данном случае Беларусь, заплатить больше, и этих беженцев не принимать - либо пусть их принимает Германия, либо кто-то еще. Начался распад старой модели, которая уже не обеспечивает даже элементарного уровня воспроизводства общества и развития общества. И это не моя придумка. Увы, мы должны исходить из того, что эта ситуация будет ухудшаться.

Возможность переезда беженцев в Украину по просьбе Европейской комиссии лично у меня вызывает серьезные сомнения. Прежде всего - захотят ли беженцы, а во-вторых, это не решает проблему, ради которой они пришли на границу с Польшей. Как минимум это означает только одно: Европейская комиссия продолжает попытки решить эту проблему за чужой счет.













Беларусь - не слабая страна. Беларусь - член ОДКБ, член Союзного государства



- Президент считает, что в ситуацию пытаются вовлечь Россию. Учения под Гродно на полигоне "Гожский". Что означает это привлечение российских военных?

Нам на протяжении 10-20 лет внушали, что сейчас вся внешняя политика, все международные отношения будут строиться по принципам, по справедливости, на определенных стандартах, которые будут одинаковы для всех. А потом вдруг выяснилось, что есть "более равные" среди всех остальных равных. А сейчас вообще выясняется, что вся внешняя политика основана на принципах Realpolitik.

А это баланс сил, где более сильные государства, более хорошо организованные просто продавливают определенные политические решения в отношении более слабых стран. Так вот, это сигнал показать, что Беларусь - не слабая страна. Беларусь - член ОДКБ, член Союзного государства. И у нас есть союзники, у нас есть ресурсы для того, чтобы отстоять собственные интересы.













- Не так давно ваше заявление по Крыму сделало много шума…

В Уставе ООН четко прописано право наций на самоопределение. В Крыму был проведен полноценный референдум, где более 90 % жителей высказалось за отсоединение от Украины и присоединение к России. Было реально реализовано право на самоопределение. Парадокс в том, что есть определенная практическая процедура признания вновь образованных суверенных государств. Осуществляется она обменом нотами на уровне министерств иностранных дел - техническая процедура. Устанавливаются дипломатические отношения, и далее они развиваются как между двумя признавшими друг друга государствами. Такой процедуры как признание включения части в другое, давно существующее признанное суверенное государство, международное законодательство не имеет. Нет вообще такого порядка и такой процедуры.

Я думаю, что с белорусской стороны делались политические заявления, которые говорили о том, что мы ни в коей мере не только не оспариваем, но и признаем Крым частью России. Я не совсем понимаю, почему в российском медийном пространстве постоянно ждут еще каких-то подтверждений.

- Это не на пустом месте. Потому что белорусская сторона толком как бы не признала Абхазию и Южную Осетию в свое время.

Я хочу сказать, что мы не хотим, чтобы Беларусь была одной из первых стран, которая будет способствовать разрушению этого принципа. Потому что через 20-30 лет это будет сочтено ошибкой и неправильным действием. Гарантирую.

Движение в сторону ЕС – это катастрофа



- Мы говорили о стратегиях, и какой путь для Беларуси наиболее оптимален.

Путь развивающейся, индустриальной, сильной страны



Мы хотим видеть свою страну развивающейся, индустриальной, сильной. Для этого нам нужно объединяться со странами примерно схожими с нами по уровню развития. И ответ здесь очевиден. Мы выходим на взаимодействие с РФ в рамках Союзного государства. Причем сейчас после подписания 28 программ мы унифицируем, создаем единое экономическое пространство, которое станет серьезным стимулом для развития наших стратегических отраслей экономики итех, которые являются системообразующими для промышленности: это и станкостроение, автомобилестроение, это развитие инфраструктуры и транспорта.

И это нормальный путь, потому что это соответствует важнейшим геополитическим трендам в современном мире. Глобализация рушится. Глобализация больше не определяет смысл международной жизни. Проблемы есть у ЕС, США, Японии, Китая. У всего мира.

Переформатирование мира



- А как пакеты санкций против нас помогают им справляться с их проблемами?

- "Змагары" интерпретируют это как продать с молотка Беларусь.

- А Белтрансгаз?













Традиционно -слово гостю программы "Скажинемолчи"