ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сайт со звуками офиса поможет тем, кто не привык работать дома

В помощь тем, кто на удаленке, создан сайт со звуками офиса. Создатели ресурса уверены, что он поможет тем, кто не привык работать дома и долго не может войти в рабочий ритм. Офисный фон, предлагаемый сайтом, состоит из неразборчивых обрывков фраз, звуков передвигаемой мебели, листаемых страниц, стука пальцев по клавиатуре, гула кондиционера. При желании можно добавить телефонные звонки, гудение принтера и даже неприятное чавканье соседа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все