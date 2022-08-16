Сайт Wildberries вернул себе прежнее название

Накануне сайт был был переименован в "Ягодки" и сегодня на главной странице сайта значится прежнее название - Wildberries.

Ссылка, как и остальные элементы дизайна сайта остались неизменны, как и раньше. 15 августамаркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Позже компания сообщила, что информацию о возможной смене названия площадки не подтверждает, но и не опровергает, а появившееся на сайт обновление назвала частью маркетинговой акции.