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Сайт Wildberries вернул себе прежнее название
Сайт Wildberries, вернулся к своему прежнему названию, передает РИА Новости.
Накануне сайт был был переименован в "Ягодки" и сегодня на главной странице сайта значится прежнее название - Wildberries.
Ссылка, как и остальные элементы дизайна сайта остались неизменны, как и раньше. 15 августамаркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное "Ягодки". Позже компания сообщила, что информацию о возможной смене названия площадки не подтверждает, но и не опровергает, а появившееся на сайт обновление назвала частью маркетинговой акции.
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