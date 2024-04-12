Сайту sport5.by - один год

Самый спортивный сайт Беларуси празднует свой первый день рождения! Ровно год назад, 12 апреля, портал "sport5.by" начал работу для всех любителей спорта. Эксклюзивные интервью, оперативная информация, конкурсы и самое главное - любовь к своей деятельности и читателям. Все это о команде нашего спортивного сайта. И такая преданность делу не остается без внимания. Ежемесячно портал набирает более 3 миллионов просмотров и стал одной из самых цитируемых спортивных площадок.