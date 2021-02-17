"СБ. Беларусь сегодня" наградила победителей фотоконкурса "Мой родны кут"

Учитывая отклик читателей, "Беларусь сегодня" предлагает авторам не прятать свои фотоаппараты и записные блокноты. В Год народного единства издательский дом запустил сразу два творческих проекта: "То, что нас объединяет" и "Разам". С положениями можно ознакомиться на официальном сайте. А вот истории и снимки с пометкой "Конкурс" команда редакции ждет на электронном адресе